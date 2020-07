Ce afaceri are în Iaşi Clemens Tonnies, patronul controversatelor abatoare din Germania

Cea mai mare firmă pe care magnatul german Clemens Tonnies o deţine la Iaşi se numeşte Orgapic şi are zeci de de coduri CAEN, dar cele mai multe sunt legate de agricultură. Activitatea principală a firmei este "cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase." Într-o vreme, firma era unul dintre cei mai mari cultivatori de terenuri bio din România. Orgapic nu şi-a mai depus bilanţul de doi ani, iar firma are profit de peste 640 de mii de lei.

Această firmă, înfiinţată în 2006, avea, potrivit ultimului bilanţ depus pentru anul 2017, o cifră de afaceri netă de peste 10 milioane lei şi 39 de anagajaţi. Compania are ca asociaţi o firmă din Germania, o altă firmă din Iaşi, dar şi pe Clemens Tonnies ca persoană fizică asociată. Administratorii firmei sunt Widmaier Volker şi Inninger Sigfried, tot doi cetăţeni germani.

Orgapic a luat în arendă aproximativ 4000 de hectare în judeţul Iaşi, dar şi subvenţii de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Spre exemplu, în comuna Vlădeni, unde are şi un punct de lucru, firma are în arendă sute de hectare, unde cultivă floarea soarelui şi grâu. În comuna Şipote sunt 800 de hectare în arendă, de la aproximativ 400 de localnici. La Şipote firma are culturi de floarea soarelui şi grâu, iar aproape jumătate dintre suprafaţa arendată este cu soia ecologică.