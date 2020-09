Clienţii pretenţioşi îşi modifică locuinţele cumpărate de la dezvoltatori. Constantin şi Laura îţi spun care sunt ultimele trenduri în materie de design şi arhitectură

Ţi-ai cumpărat un apartament sau o casă, dar nu te satisface ce-ţi oferă dezvoltatorul în materie de design? Nu eşti singurul. Oamenii sunt tot mai ocupaţi, nu au timp să-şi facă casa de la zero şi cumpără ce găsesc pe piaţă. Nu sunt mulţumiţi , iar acum a devenit un trend să laşi totul pe mâinile unui arhitect sau designer care îţi transformă în totalitate locuinţa.

Constantin şi Laura au o firmă de design şi arhitectură în Iaşi. Ei spun că datorită pandemiei oamenii investesc mai mult în amenajarea locuinţelor, iar cererea e tot mai mare. Andrada lucrează pentru o firmă de IT, iar soţul ei este inginer, iar din luna martie lucrează doar de acasă. După perioada stării de urgenţă au luat decizia să se mute la casă. Au vrut să-şi personalizeze locuinţa şi au apelat la specialişti.

Constantin Rebenciuc, designer şi arhitect: Am mărit golul dintre bucătărie şi hol pentru a avea vizibilitate înspre zona de zi. Cromatica, am mers pe ceva vesel, ai spus că te caracterizează.

Andrada Rabinschi, clientă: Toate casele din cartier arată în acelaşi fel şi beneficiem de o arie limitată de opţiuni la finisaje. Vrem o casă caldă, primitoare, cu design modern şi funcţională. Nu avem timpul necesar să citim şi să ne informăm cum proiectăm o instalaţie electrică, cum aranjăm mobila să arate bine tot.

Constantin Rebenciuc, designer şi arhitect: Au început să trăiască fără puburi, restaurante, cafenele. Majoritatea clineţilor sunt tineri, între 28-40 de ani, din domeniul IT. În zona asta salariile sunt mai mari, nu au timp să-şi facă o casă de la zero. Cei din domeniul IT merg pe amenajări curate, minimaliste.