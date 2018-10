Video #Colectiv, 3 ani. A fost salvat de o persoană din public care a murit în incendiu. Interviu cu Cătălin Scânteie, supravieţuitor al tragediei

Societatea românească nu şi-a învăţat deloc lecţia după tragedia din Colectiv, susţine Cătălin Scânteie, unul dintre supravieţuitorii incendiului. Bărbatul spune că scena politică a rămas aceeaşi, încă mai există localuri cu o singură ieşire, iar personalul pentru tratarea marilor arşi lipseşte.

“30 octombrie de trei ani încoace înseamnă o zi neagră. În fiecare an de 30 octombrie îmi aduc aminte de nişte situaţii parcă desprinse din filmele de groază. Spun asta pentru că am văzut oameni arzând în faţa mea, care se comportau exact ca la Hollywood, a fost şocant. Până atunci văzusem la televizor şi aia erau cascadori. Să vezi pe cineva care arde parcă arzi şi tu în faţa lor, deşi am ars şi eu. E urât, încerc să mă detaşez cât pot şi cu siguranţă nu voi uita niciodată data de 30 octombrie”, povesteşte Cătălin Scânteie, unul dintre supravieţuitorii incendiului.

Bărbatul susţine că, de la trei ani de la Colectiv, pe scena politică, dar şi în sistemul medical nu au fost înregistrate schimbări majore, iar societatea nu şi-a învăţat lecţia.

“După câte putem observa, pe scena politică nu s-a schimbat nimic, aceiaşi oameni, locuri. Încă sunt cluburi şi localuri cu o singură ieşire. Primul lucru pe care îl fac este să văd pe unde pot scăpa în caz de incendiu. Din păcate, nici sistemul medical nu a suferit vreo schimbare majoră. Există acel statut al marelui ars, sunt nişte proceduri specifice de tratament care din păcate nu sunt puse în aplicare din cauza medicamentelor, din cauza aparaturii medicale, din cauza personalului slab instruit, fără experienţă”, a mai spus supravieţuitorul Colectiv.

El susţine că nu a primit ajutor semnificativ din partea statului, fundaţiile fiind cele care au încercat să-l sprijine. Ministerul Sănătăţii i-a oferit un pachet cu creme, pe care însă nu le-a folosit.

“Nu-mi mai foloseau pentru că au venit târziu, după externare. Eram deja la capitolul kinetoterapie. Era un pachet, am înţeles că avea o valoare considerabilă pe care eu şi soţia l-am donat celor care aveau nevoie, care încă se mai tratau. Nu neapărat celor de la Colectiv, dar altor pacienţi arşi. (...) Au fost nişte bani pe care i-am primit, dar nu noi, ci aparţinătorii. Nu de la Ministerul Sănătăţii, din altă parte. A trebuit să dăm o parte înapoi. Ei veneau în avans pentru 30 de zile, iar dacă eu, de exemplu, am stat în spital 28 de zile, a trebuit să dau înapoi banii pentru acele trei zile. Asta e ţara noastră. În rest ne-au ajutat fundaţiile, prietenii. (...) Cert este că de tratament avem nevoie mulţi ani de acum încolo”, a mai spus Cătălin Scânteie.

Fiind în trecut chitarist, acum nu mai poate cânta la instrument din cauza arsurilor la mâini. Face însă periodic kinetoterapie.

“Mâinile mi-au fost bandajate, nefuncţionând o perioadă a trebuit să învăţ să-mi mişc degetele. Eu care cântam la chitară am tras mult mai tare ca să mă refac. O mare parte din tratament l-am făcut aici, la Bagdasar-Arseni. Din păcate, în România nu există kinetoterapeuţi pentru mâini care şi să lucreze cu pacienţii arşi. Pacientul ars e cel mai greu de tratat, cel mai greu. (...) Atunci a trebuit să mergem la o clinică în Franţa, în Bordeaux unde trei săptămâni am făcut numai kinetoterapie. Cu soţia am fost odată în Belgia şapte zile. (...) Am fost trimis de fundaţii, pe banii fundaţiilor. (...) Ministerul Sănătăţii nu prea a ajutat, mai deloc”, a mai spus supravieţuitorul Colectiv.

Fostul chitarist al trupei Hatemode susţine că dacă ar fi existat un centru complex pentru pacienţii arşi, multe victime ale incendiului din Colectiv ar fi fost salvate.

“Arşi sunt, au fost şi vor fi. Personal pregătit, nu prea. Chiar dacă ar exista centre, nu am avea oameni. (...) În cazul Colectiv, dacă ar fi existat o secţie, două secţii de un minim măcar de zece paturi în total, însă zece paturi înseamnă mult, pentru că asta înseamnă multă aparatură, poate că nu ar fi murit atâţia oameni. (...) Din păcate, aţi văzut ce s-a întâmplat, nici măcar spital de campanie nu s-a făcut la faţa locului. Este foarte important să existe un spital pentru arşi”, a mai spus Cătălin Scânteie.

Bărbatul susţine că localurile din Centrul Vechi sunt la fel de nesigure ca în anul 2015, iar proprietarii acestora nu şi-au învăţat lecţia.

“Multe sunt la demisol sau subsol. Au o singură intrare, în subsol. Eu mă feresc să intru în astfel de localuri, primul lucru pe care-l fac este să stau cu ochii la uşă, mă uit pe unde ies în caz de ceva. Bineînţeles că şi băiatului meu îi spun că dacă merge la o cofetărie, pizzerie să fie atent că nu se ştie niciodată”, a mai spus supravieţuitorul incendiului din Colectiv.

Cătălin Scânteie nu-şi poate explica cum după atâta timp nu a fost găsit un vinovat al tragediei de la Colectiv, însă susţine că întreg sistemul este de vină.

“Când a început să se mişte ceva, a ieşit judecătorul la pensie. Judecătorul care se ocupa de caz. Că era planificat sau nu, nu e treaba mea, nu comentez. E un dosar foarte greu. Noi nu avem un sistem juridic pus la punct cum e în America. La noi e mai greu. (...) Părerea mea este că tot sistemul este vinovat pentru ce s-a întâmplat acolo, nu o singură persoană. Este un întreg lanţ. Acest sistem e moştenit de zeci de ani. Să se schimbe ceva prea curând, nu cred, pun pariu că nu se va schimba nimic nici peste zece ani”, a mai spus bărbatul.

Întrebat dacă incidentul putea fi evitat, el a spus că nu. “Tragedia de la Colectiv nu putea fi evitată, pentru că dacă nu se întâmpla acolo, se întâmpla în alt loc, în altă dată. Faptul că s-a întâmplat să sperăm că va conta cumva pe viitor, pentru guvernanţi, pentru omul de rând. Cu omul de rând am mari dubii, şi acum ne arată cu degetul. «Ai fost la Colectiv, eşti satanist»”, a mai spus supravieţuitorul Colectiv.

Cătălin Scânteie, fostul chitarist al trupei Hatemode, se afla în clubul Colectiv împreună cu soţia lui, Sanda. Ei au fost salvaţi de bloggerul Claudiu Petre, care a murit în urma tragediei. În urma incendiului din 30 octombrie din clubul Colectiv, au murit la faţa locului 26 de persoane, iar apoi mulţi dintre răniţii internaţi, numărul victimelor ajungând atunci la 64. Printre cei care şi-au pierdut viaţa în urma tragediei erau artişti, fotografi, jurnalişti, olimpici şi studenţi. Ulterior, la un şi 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanţul total la 65.

