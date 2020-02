Copac împodobit cu slănină, cârnaţi şi salam la metru, cu ocazia unui festival din Cluj

Kovacs Mihaly, supranumit „Regele ciolanului”, din Sfântu Gheorghe, cu o experienţă în domeniul carmangeriei de 43 de ani, a declarat, vineri, că a împodobit un copac cu slănină şi cârnaţi din carne de porc de Mangaliţa pentru a atrage atenţia vizitatorilor festivalului asupra standului său.

„Am venit cu produse tradiţionale, naturale, slănină din porc de Mangaliţa, de porc de casă, dar şi slănină iberică, făcută la saramură. Slănina se ţine în saramură 7-15 zile şi este afumată cu rumeguş de fag. Avem mai multe tipuri de cârnaţi şi salam din carne de porc de Mangaliţa, picante sau nepicante, sau piept de raţă şi antricot de vită afumate. Avem şi salam la metru cu piper verde. Am împodobit şi un copac cu slănină şi cârnaţi, ca să atragem atenţia vizitatorilor”, a spus Kovacs.

Un alt producător de slănină din Sibiu, Dan Limbăşan, prezent prima dată la SlanăFest, a explicat că slănina cu cât este mai groasă, cu atât este mai fragedă şi mai gustoasă, dacă este ţinută corespunzător în sare şi afumată.

„Am venit cu produse din porc Mangaliţa, cu şase categorii de slănină – afumată, cu boia dulce, guşă fiartă în zeamă de varză, usturoi şi foi de dafin, dar şi cu ciolan şi ceafă afumată. Secretul unei slănini de calitate este de a păstra o reţetă din secolul trecut. Slănina trebuie ţinută în sare, câteva săptămâni, după care se pune la zvântat şi afumată cu lemn de fag. După care se maturează într-o cameră răcoroasă”, a explicat acesta.

Radu Zărnescu, co-organizator al SlanăFest, a declarat, la rândul său, că la SlanăFest sunt prezenţi un număr de 23 de expozanţi.

„De la an la an se prezintă slănină interesantă, creativă şi deosebită. Sunt producători din zona Clujului, dar şi din Sibiu sau Sfântu Gheorghe. Slănina de porc de Mangaliţa, dacă este feliată, are o parte roze în mijloc. Este o slănină mult mai untoasă, se taie uşor, este fragedă şi are un gust aparte. Grăsimea porcului de Mangaliţa conţine colesterol care este asimilat de organismul uman şi nu se depune pe vasele de sânge”, a subliniat Zărnescu.

SlanăFest are loc de vineri până duminică la Cluj-Napoca, urmând ca sâmbătă şi duminică să aibă loc concursuri pentru produsele din carne şi pentru slănină.

