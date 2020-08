Copiii încep şcoala cu masca pe faţă. La mare căutare sunt cele colorate şi cele cu desene

Denisa este în clasa a III-a şi ştie deja că în acest an şcolar îşi va vedea colegii doar cu mască de protecţie. Îi e cam greu să respire cu ea, dar îi îndeamnă şi pe ceilalţi să o poarte, ca să nu se îmbolnăvească. Are deja o cerinţă specială pentru mama ei. A îndemnat-o clar să îi cumpere o mască care să fie cât mai puţin plictisitoare. Nici Matei nu e mai prejos. Cu ochii-n internet, a găsit ceva şi mai interesant: măşti cu animăluţe.

La această idee a ajuns şi Adina. Ea confecţionează măşti pentru copii încă din primăvară. Se pregăteşte intens de începerea şcolii, mai ales că acum cererea o să fie din ce în ce mai mare. Are deja modele cu jocuri, rachete, planete şi chiar fotbal. Pentru că măştile se fac pe comandă, mărimea poate fi discutată, ca să se poată potrivi cât mai bine celui mic.

Denisa, elevă: Vreau o mască colorată, că astea simple sunt mai plictisitoare. Majoritatea sunt albastre şi toţi poartă asta, eu vreau orice culoare, orice desen, dar vreau alta, adică să nu fie albastră. Îmi plac cu buline

Matei, elev: Îmi plac măştile care sunt mai desenate, mai colorate. Eu am văzut într-un videoclip nişte măşti cu bot de animăluţe şi am vrut şi eu şi după aceea mami mi le-a luat.

Irina, mamă: Am luat nişte măşti pentru copii cu nişte desene să fie mai mici şi mai potrivite pentru faţa lor. Am tot încercat cu măştile normale, nu se adaptează, rămân spaţii goale şi am luat din acestea ca să fie mai bune pentru dimensiunile capului lor.

Adina Casas, confecţioner măşti: Am observat că, mai ales la copii, e important să fie un design care le vorbeşte pe limba lor. E mai simplu să las elasticele libere şi să facă părinţii nod acolo unde li se potriveşte mai bine pe faţă.Trebuie să fie şi confortabile, dacă copii nu sunt confortabili, dacă îi dor urechiuşele nu le mai poartă.

Keren Rosner, psiholog: Este mai uşor să îl faci pe copil să adopte un comportament nou prin joc şi prin poveste.Pentru a purta mască şi mai ales, a o păstra pe o perioadă mai lungă de timp, ar fi bine ca masca să fie colorată, să fie veselă şi să amintească de personajele preferate din filme, jocuri sau desene animate.