Corpul de control, trimis la Ministerul Sănătăţii. Cererea lui Cîţu, după ce Voiculescu a publicat date referitoare la pandemie. Ministru: „Transparenţa nu este negociabilă”

„Se autosesizează (Corpul de control al prim-ministrului - n.r) să vadă dacă a fost respectată toată legislaţia, avizele dacă au fost luate.”, a afirmat premierul Florin Cîţu.

„Datele trebuie să fie publice. Ideea că numărul de teste într-un judeţ al României este secret de stat este complet anapoda. Transparenţa este un obiectiv nu doar al Ministerului Sănătăţii, ci şi al Guvernului.”, a precizat Vlad Voiculescu.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, spune că nu există un conflict între el şi Florin Cîţu, după autosesizarea Corpului de Control al prim-ministrului. El a precizat că şi el, în cazul premierului, ar fi făcut la fel, iar solicitarea este una procedurală.

„Ministerul Sănătăţii a publicat joi, în premieră, date referitoare la pandemie şi vaccinare: pentru prima dată, am oferit publicului informaţii absolut fireşti şi nefiltrate, de interes public.

Vorbim de date privind pandemia, defalcate pe judeţe, şi pe centre de vaccinare. Pentru a lămuri rapid poziţia mea, iată mai jos ideile principale: Transparenţa deranjează.

Premierul a fost interpelat pe acest subiect de o instituţie a statului şi a solicitat, procedural, Corpului de Control să verifice dacă nemulţumirea este justificată. Vreau să subliniez că aş fi făcut la fel: nu există nici un conflict între mine şi premierul Florin Cîţu”, a transmis Vlad Voiculescu.

Ministrul Sănătăţii ţine să precizeze că „transparenţă nu este negociabilă”.

„Am deschis uşa cabinetului de ministru şi am permis accesul unui cameraman la aproape orice întâlnire în fiecare zi a mandatului din 2016. Am cerut transparenţă atunci când eram în societatea civilă şi, mai apoi, din opoziţie. Am cerut transparenţă atunci când guvernul ne minţea că nu lipsesc medicamente pentru bolnavii de cancer ori pentru victimele de la <Colectiv>.

Am cerut transparenţă atunci când se ascundeau achiziţii de miliarde. Nu o să mă opresc acum. Pentru asta am intrat în politică: nu să perpetuez nişte reguli proaste, ci să le schimb - în măsura în care pot. Transparenţa şi democraţia sunt inseparabile. România este incă din 2013 membră a iniţiativei internaţionale <Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă> - <Open Government Partnership>, al cărei scop principal este transparentizarea datelor pentru reutilizare.

România are un portal de date deschise şi planuri naţionale pe domenii, inclusiv sănătate , că să publice cât mai multe date. Din 2007, România are o lege, Legea 109, pentru deschiderea datelor din sectorul public. De asemenea, Legea 544/2001 spune expres care sunt excepţiile de la comunicarea sau deschiderea datelor, acestea fiind exprese şi limitative. Informaţiile publicate de Ministerul Sănătăţii nu au caracter secret şi nu se încadrează în excepţiile Legii 544.Transparenţă nu este doar un cuvânt, e un principiu fundamental în care cred”, a adăugat Voiculescu.

Şi acesta nu este singurul motiv de discuţii. A trecut o lună de când sunt aşteptate rezultatele verificărilor ministrului, după incendiul de la Piatra Neamţ. Premierul încă aşteaptă rapoartele.

„Încă nu am văzut rapoartele. Eu nu i-am dat niciun termen domnului ministru. Domnia sa şi-a dat nişte termene public. I-am spus – cand sunt gata rapoartele si concluziile, sa fie prezentate”, a menţionat Cîţu.