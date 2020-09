Costurile lipsei educaţiei sexuale sunt atât financiare cât şi sociale

Dacă te întrebi de ce avem nevoie de educaţie sexuală, pot să-ţi spun că lipsa ei te cost scump. În România, ţara unde educaţie sexuală se învaţă de pe site-uri porno, 1 din 4 adolescenţi suferă de o boală cu transmitere sexuală din cauza sexului neprotejat. Suntem pe primul loc şi la numărul de sarcini în rândul mamelor minore şi avem cel mai mare număr de tineri infectaţi cu HIV din Europa.

Cercetătorii au făcut un calcul şi au ajuns la concluzia că statul român pierde anual peste 33 de milioane de euro din lipsa educaţiei sexuale în şcoli, aşa spune un studiu pilot realizat de Adriana Radu .

Suma în realitate este mult mai mare de atât. În calculul iniţial s-au pus la socoteală doar naşterile, avorturile şi costurile pentru tratament precum sifilis şi HIV/SIDA, fără să fie incluse şi costurile pe zona de asistenţă socială.

Abandonarea unui copil vine cu un cost şi o viaţă distrusă

Pentru fiecare copil abandonat şi îngrijit de un asistent maternal, statul alocă suma de minim 600 de lei pentru alocaţia de plasament şi salariul asistentului maternal care ajunge la în jur de 3000 de lei. Dacă un asistent maternal are doi copii în îngrijire, atunci mai primeşte de la stat un plus de 15% din salariu.

Pentru un copil aflat în centru de plasament, statul mai dă 2403 lei/lună, pentru cel aflat în casa de tip familial cheltuie 2162 lei/lună, iar pentru copii plasaţi în apartamente, statul a stabilit standardul minim de cost la 2050 lei/lună.

Deci, fiecare copil născut şi abandonat, aduce un cost financiar pentru stat şi o viaţă distrusă şi nefericită pentru copil. Se estimează că anual sunt abandonaţi 1,000 de bebeluşi numai în maternităţi.

Peste 15.000 de persoane sunt infectate cu HIV în România

Viaţa unui pacient cu HIV în România este groaznică. Nu atât boala, care te macină din interior, cât discriminarea fac ca HIV/SIDA să fie una dintre cele mai cumplite boli cu transmitere sexuală. 15.000 de persoane trăiesc cu această boală, şi nu se vor vindeca niciodată. În fiecare zi trebuie să-şi ia medicamentele care le ajută să îşi păstreze sistemul imunitar. Sunt încadrate în categoria persoanelor cu dizabilităţi şi primesc aprox 400 de lei pe lună. Pe lângă acestea, statul le oferă tratament şi testare gratuită. Deşi de-a lungul timpului au fost multe probleme privind lipsa medicamentelor, per total, statul investeşte enorm în tratarea acestor persoane, mai precis, jumătate de milion de euro pe an.

Copii născuţi de mame minore, o soartă nesigură

18.000 de tinere cu vârsta sub 18 ani au devenit mame anul trecut, arată datele Organizaţiei Salvaţi Copiii. 674 dintre ele au mai puţin de 15 ani, iar 17.307 au între 15 şi 19 ani. Dintre adolescentele-mame cu vârsta sub 19 ani, 12.906 sunt la prima naştere, 3.657 la a doua, 673 la a treia, 63 la a patra, 7 la a cincea naştere, iar una se află chiar la a şasea naştere.

Anual, un bebeluş din zece este născut de o adolescentă, în România. Este un fenomen ascuns sub preş, care ne plasează statistic în Asia sau Africa, nu în Europa. În spatele cifrelor, se află drame, sărăcie şi lipsuri.

Lipsa educaţiei sexuale duce la sarcini nedorite în rândul minorelor şi în consecinţă, la abandon şcolar, spun specialiştii. În plus, mamele minore şi copiii lor nu sunt feriţi de pericole. Copiii născuţi de mame minore sunt vulnerabilizaţi atât social, cât şi medical, în multe cazuri vorbind despre naşteri premature sau sarcini care nu au fost monitorizate medical.

Vorbind de costuri, multe dintre ele nu pot fi calculate, cum ar fi cel al morţii mamelor tinere, România fiind pe primul loc în Europa la mortalitate maternă, sau cel a morţi copilului, sugarii născuţi de mame minore au şanse mult mai mari să moară în primul an

Ce alte costuri sunt generate de lipsa educaţiei sexuale

Există o mulţime de alte categorii de costuri care sunt greu de introdus în orice cercetare pe această temă. Vorbim despre costurile totale directe pentru sarcini, nu doar cele pentru naşteri. Costurile indirecte legate de ce înseamnă abandonul şcolar în urma unei sarcini pentru economia noastră s.a.m.d

Educaţia sexuală poate să rezolve toate aceste probleme

Studiul intitulat ”Analysis of the Economic Consequences ofa Country-Wide, School-Based, Compulsory and Intracurricular Sexuality Education Program in Romania” face o analiză între România şi o altă ţară ex-comunistă, Estonia. În Estonia, educaţia sexuală a fost introdusă în anii 2000 şi a costat pe an aproximativ 1,8 milioane €.

În perioada 2001-2009 s-a observat că naşterile nedorite au scăzut cu 9%, avorturile cu 42%, iar incidenţa sifilis şi HIV cu până la 96%.

Dacă pe an în România efectele obţinute ar fi 50% din cele observate în Estonia tot pe un an, 90 de tinere între 15 şi 19 ani n-ar mai naşte, 415 persoane între 15-24 de ani n-ar mai face avort, 11 n-ar mai avea sifilis, 6 nu s-ar mai îmbolnăvi de HIV. În cel mai bun scenariu, cu 100% din efectele din Estonia, un număr dublu de cazuri ar fi evitat: 180 de naşteri, 830 de avorturi, 22 cazuri de sifilis şi 12 cazuri de HIV!