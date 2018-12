Creşte bugetul pentru medicamentele compensate din fondul Asigurărilor de Sănătate

Guvernul a adoptat, joi, o ordonanţă de urgenţă care prevede o creştere de 80 de milioane de lei a bugetului trimestrial acordat pentru medicamentele suportate din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor de Sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii.

„În decursul şedinţei de Guvern Pe ordinea de zi am avut şi am adoptat în Guvern o OUG prin care s-a creat cadrul legal pentru neincluderea consumului de vaccinuri achiziţionate, centralizate şi finanţate de Ministerul Sănătăţii în calculul taxei clowback. Prin acest act normativ se asigură o creştere a bugetului aprobat trimestrial aferent medicamentelor suportate din fondul naţional unic al asigurărilor de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. Începând cu trimestrul patru din acest an până la data de 31 decembrie 2019 prin aplicarea indicilor de inflaţie calculaţi pentru perioada 2012-2017 de către INS, valoarea bugetului aprobat trimestrial va fi de 1595 de milioane de lei. Valoarea din 2012 până în prezent a acestui buget a fost de 1 miliard 515 milioane de lei, aşadar vorbim despre o creştere cu 80 de milioane”, a declarat purtătorul de cuvând al Executivului, Nelu Barbu, la finalul şedinţei de joi a Guvernului.

„(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, contribuţia trimestrială se calculează prin aplicarea unui procent "p" asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, din care se exclude valoarea consumului pentru medicamentele prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi art. 12 pentru care se încheie contracte costvolum/cost-volum-rezultat, în condiţiile legii”, prevede OUG pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

De asemenea, iniţiativa prevede că „Prin excepţie de la prevederile art. 1, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, nu datorează contribuţia trimestrială pentru valoarea consumului centralizat aferentă vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate; lista vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii”.

