Criză de It-işti. Specialist: Criza resursei umane din sectorul IT&C se va accentua

Studiile arată că 86% dintre angajaţi preferă telemunca sau măcar un sistem hibrid, dar managementul companiilor intenţionează să cheme echipele înapoi la birou. Totodată, se estimează că jumătate din forţa de muncă globală ia în considerare migrarea către alt angajator.

„Schimbările majore prin care a trecut piaţa muncii în ultimii doi ani nu pot fi şterse cu buretele. Să nu uităm că remote nu înseamnă doar <<work from home>>, ci <<work from anywhere>>. Angajaţii români au prins gustul acestei libertăţi: să poţi lucra de oriunde vrei, dintr-o cafenea, dintr-un spaţiu de coworking, din altă ţară, dintr-o locaţie exotică. Dacă un angajator a oferit în ultimii doi ani posibilitatea de telemuncă sau cel puţin hibrid, să anuleze acest beneficiu fără a ţine cont de dorinţele angajaţilor poate determina mari nemulţumiri în interiorul echipelor şi fluctuaţii de personal”, spune Laura Ciornei, fondatoarea şi managing partner Let's talk HR.

La nivel global, majoritatea angajaţilor îşi doresc să lucreze integral de acasă sau în medii remote-first, conform unui studiu realizat de Buffer. În acelaşi timp, raportul Microsoft Work Trend Index arată că 50% din managementul companiilor intenţionează ca organizaţiile pe care le conduc să revină complet la birou, în următorul an.

Totodată, jumătate dintre manageri spun că viziunea de leadership din companiile lor nu coincide cu aşteptările angajaţilor, iar trei sferturi dintre ei spun ca nu dispun de influenţa sau de resursele necesare pentru a genera schimbare în echipele lor. Aşadar, cum pot companiile să gestioneze această fractură dintre conducere şi angajaţi şi să evite o criză a resursei umane?

În România, numărul de joburi remote disponibile creşte de la o lună la alta, cele mai multe fiind în domeniul IT&C. Piaţa muncii este în continuă mişcare, iar pentru mulţi specialişti IT telemunca le oferă numeroase avantaje, la care nu sunt dispuşi să renunţe. Managementul companiilor trebuie să se adapteze la noul context şi să acomodeze deciziile sale şi conform dorinţelor echipei, pentru un nivel de retenţie cât mai mare.

„Companiile din IT cu care colaborăm încă menţin telemunca, însă ştim de companii care doresc sa revină la birou, măcar într-o formulă hibridă, până la final de iunie. Nu este nimic greşit sau corect într-o abordare sau alta, atâta vreme cât angajatorii ţin cont de dorinţele, nevoile şi asteptările celor din organizaţie. Suntem în 2022, trebuie să înţelegem ca suntem diferiţi şi avem nevoi diferite, iar uniformizarea şi impunerea unui mod de lucru pentru că <<aşa vrea managementul>> nu funcţionează ca abordare într-o piaţă ca IT-ul, oricum încercată de discrepanţa dintre cerere şi ofertă. Atâtea frământări, întrebări şi şedinţe interminabile despre cum e mai bine să procedeze ar putea fi evitate dacă managerii ar ţine cont de acest aspect atât de simplu: întrebaţi angajaţii cum doresc să lucreze şi oferiţi-le posibilitatea să aleagă fiecare”, adaugă Laura Ciornei.

Studiile arată că, în acelaşi timp, angajaţii au mai multe îngrijorări în ceea ce priveşte telemunca, precum deconectarea de muncă la finalul zilei, singurătatea, comunicarea în cadrul echipei, avansarea în carieră şi creşterea volumului de muncă. În ciuda acestor îngrijorări, acelaşi studiu realizat de Buffer ne arată că 90% dintre angajaţi ar descrie experienţa telemuncii ca fiind foarte pozitivă sau pozitivă. Doar 1% dintre respondenţi au perceput-o drept oarecum negativă. Conform datelor, este clar că majoritatea forţei de muncă susţine că avantajele telemuncii depăşesc aspectele negative. Astfel, managementul companiilor va trebui să-şi adapteze procesul decizional astfel încât să includă preferinţele angajaţilor săi şi să evite o posibilă criză a resurselor umane.

Let’s talk HR este o agenţie de recrutare şi consultanţă HR axată pe industriile creative, cu focus pe IT.