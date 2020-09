Cu picioarele în nisip şi pe sezlong, aşa se văd filmele la malul mării

Unele cinematografe s-au deschis de la 1 septembrie, dar oamenii încă nu s-au îngrămădit să ajungă la film.

Mulţi dintre ei au profitat de varianta în aer liber, unde măştile nu sunt obligatorii şi pot sta liniştiti cu picioarele în nisip.

La Constanţa, proprietarii unui beach bar în colaborare cu Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin”, au hotărât să organizeze pe plajă, cinema în aer liber.

Scaunele tapiţate au fost înlocuite de şezlonguri, ecranul gonflabil este mult mai mare ca la cinema, iar popcornul te aşteaptă la intrare.

Seara trecută a rulat pe ecrane ultimul film din seria de zece filme difuzate pe toată durata proiectului. “A naibii dragoste” cu Ryan Gosling şi Ema Stone în roluri principale, a reuşit să ţină oamenii cu zambetul pe buze pe toată durata filmului.

Cele 200 de bilete disponibile s-au vândut în primele zile de la anunţul evenimentului pe reţelele de socializare.

Distanţarea socială a fost factorul decisiv in limitarea numărului de locuri.

„Având în vedere contextul actual şi faptul că tinerii nu mai puteau intra în cinema, ne-am decis să ne apropiem noi de ei. Aşa că am ales o plajă din Constanţa destul de cunoscută unde am proiectat zece filme şi prin intermediul lor, am reuşit să le oferim o experienţă plăcută”, a explicat Cristina Ispas, inspector de specialite pe probleme de tineret