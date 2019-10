Directorul unui liceul de elită din Timişoara a fost filmat când alungă elevii fumători din curtea liceului cu extinctorul. Directorul spune că regretă gestul făcut din instinct, dar mai mulţi părinţi şi colegi l-au felicitat pentru gest.

Directorul liceului „Jean Louis Calderon” din Timişoara i-a alungat pe elevii care fumau în parcul unităţii de învăţământ cu ajutorul unui extinctor.

Întreaga scenă a fost filmată şi publicată pe reţelele de socializare.

„Directorul Liceului Calderon din Timişoara se crede jandarm şi dispersează elevii care fumează cam aşa”, este comentariul care însoţeşte imaginile.

Directorul liceului a pulverizat substanţă dintr-un extinctor înspre o parte din elevii liceului aflaţi la fumat în curtea şcolii.

Directorul licerului a declarat, la Digi 24, că marţi a fost exerciţiu de evacuare, în care reprezentanţii ISU au explicat elevilor cum să se comporte inclusiv în zona de fumat.

„Noi am rămas cu câteva cadre didactice pe terenul de fotbal şi cu ajutorul unui extinctor am făcut o mică demonstraţie. În acel moment au venit spre noi câţiva elevi de la ciclul primar şi câţiva dascăli şi ne-au spus că <uitaţi ce au învăţat copiii noştri>. Am luat din instinct extinctorul şi am pulverizat acea substanţă. Regret gestul, dar a fost ceva de instinct, pentru că avem probleme deosebite pe zona de fumat. Cred că 50 - 100 de elevi ne fumează în şcoală”, a spus directorul Ion Ionici.

Potrivit acestuia, la cabinetul medical nu s-a plâns nimeni că ar fi suferit. Dimpotrivă, directorul spune că a fost felicitat pentru gest de elevi, profesori şi mai mulţi părinţi care l-au sunat, „pentru că sunt sătui de modul în care anumiţi elevi se comportă la noi în şcoală, pe fumat”.

