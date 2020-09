Cum poţi dărâma, ipotetic vorbind, statuia unui rasist? Sfaturile unui arheolog care lucrează cu pietre gigantice în Egipt

În calitate de arheolog, Parcak crede cu tărie că statuile unor personalităţi rasiste trebuie să le aparţină muzeelor, nu spaţiilor publice. De aceea, ea a vorbit pe Twitter despre cel mai eficient mod prin care poţi elimina în siguranţă “un monument rasist”.

În primul rând ea a explicat că trebuie folosite lanţuri masive în locul frânghiei, iar pentru siguranţa lor, toţi cei implicaţi trebuie să poarte mănuşi. Parcak a subliniat, de asemenea, importanţa menţinerii unei distanţe suficiente între grup şi statuie, întrucât un protestatar din Portsmouth, Virginia a fost deja rănit grav când o statuie căzută l-a lovit.

“Va fi nevoie de aproximativ 40 de oameni pentru o statuie înaltă de 20 de metri. O persoană trebuie să ghideze totul printr-un difuzor, iar pe fundal trebuie să se audă o muzică ritmată care să îi ajute pe oameni să se sincronizeze. Oamenii trebuie să tragă de lanţuri în doua direcţii opuse, stânga, dreapta, stânga, dreapta până când statuia se va clatina.”

Cum vor vedea arheologii aceste statui căzute peste o mie de ani? Parcak speră că acesta este „sfârşitul războiului civil”. Deşi Războiul civil şi sclavia s-au încheiat, din punct de vedere tehnic, în secolul al XIX-lea, opresiunea oamenilor de culoare a căpătat multe alte forme. Brutalitatea disproporţionată a poliţiei împotriva negrilor americani este doar una dintre dovezile că sfârşitul sclaviei nu este încă definitiv.

Here’s a rough schematic. I note this is experimental archaeology in action! Just my professional Hot Take and you may need more people, longer rope, etc. everything depends on monument size. pic.twitter.com/lzl55CSPNt