Cum vom circula în autobuz şi metrou de mâine. Modelul francezilor şi ce amendă riscă parizienii care nu poartă mască

Parisul, dar şi Londra, încearcă să revină la normalitate. Deşi mai au mult până la viaţa de dinaintea pandemiei de coronavirus, locuitorii celor două capitale europene sunt optimişti. Atât de optimişti, încât parca au uitat de pericoul virusului, în cazul londonezilor.

Reţeaua de metrou din Londra a înregistrat o creştere a traficului cu 10% în timpul orelor de vârf, iar presa britanică a remarcat că mulţi dintre pasageri nu au respectat distanţa regulamentară, nici nu au purtat măşti.

Pe de altă parte, la Paris lucrurile stau diferit. Scaunele autobuzelor şi cele ale trenurilor au fost însemnate, astfel că parizienii nu se pot aşeza. De asemenea, cei care nu poartă mască de protecţie riscă o amendă de 135 euro.

Potrivit lui Oliver Miocic, Euronews, trenurile din Paris circula pe jumătate goale. Excepţie fac cele care ajung în suburbii, unde au fost consemnate nerespectări ale distanţării sociale.

