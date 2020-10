Dacă visai să mergi cu autobuzul electric, mai ai de aşteptat

Primul autobuz electric românesc nu va ieşi curând pe piaţă, pentru că tehonologia nu e pusă la punct.

Încă se fac teste pentru că bateria sa nu a reuşit să depăşească o autonomie de 120 de km, a spus proprietarul Astra Vagoane Călători, Valer Blidar, în cadrul emisiunii ZF Live. Fabricanţii de baterii nu sunt cei mai cinstiţi, afirmă acesta. Astra Vagoane Călători din Arad are o cifră de afaceri de 83. mil. lei şi dispune de două fabrici unde se fac vagoane şi tramvaie. Cu aproape 700 de angajaţi, firma încă recrutează personal.

„Toata ţările s-au mişcat în sensul acesta, mai puţin noi. Ne gândim, suntem în teste de câtva timp. Problema noastră este că bateriile sunt de fapt cele care asigură autonomia. La ora actuală sunt grele de volum şi n-am obţinut o autonomie care să ne satisfacă pe noi, de la 180 de km în sus. Dacă teoretic am adus şi am folosit baterii care ar fi trebuit să ne asigure o autonomie de peste 180 km, am reuşit să ajungem doar la 120”, a mai precizat Blidar.