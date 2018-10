Dăncilă: Strategia UE trebuie să ţină cont de condiţiile sociale din statele membre/ Corina Creţu: Politica de coeziune nu are culoare politică

Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că politica de coeziune este şi trebuie să rămână principalul pilon de investiţii al UE, aceasta contribuind la funcţionarea pieţei unice europene. Premierul a adăugat că strategia UE trebuie să ţină cont de condiţiile sociale din statele membre.

117 afişări

Dăncilă: Politica de coeziune trebuie să rămână pilonul de investiţii al Uniunii Europene/ Corina Creţu: Politica de coeziune nu are culoare politică

„Salutăm iniţiativa Comisiei centrată pe eficienţă şi care urmăreşte să răspundă obiectivelor UE economice, sociale şi teritoriale. În aceleşi timp, subliniem că ţinând cont că politica de coeziune este şi trebuie să rămână principala politică de investiţii a UE, aceasta contribuind semnificativ la funcţionarea pieţei unice europene. Considerăm binevenită abordarea strategia a UE de coeziune care ţine seama de condiţiile sociale şi demografice din spaţiul Uniunii”, a declarat Viorica Dăncilă, la conferinţa „O politică de coeziune inclusivă pentru o Uniune mai apropiată de cetăţeni”.

Dăncilă a adăugat că planurile financiare anuale să fie stabilite de statele membre conform specificităţii fiecărui stat membru UE.

„În ceea ce priveşte auditul, România susţine propunerile Comisiei şi consideră că auditul să fie previzibil, predictibil. Considerăm că planurile financiare anuale să fie stabilite de statele membre conform specificităţii fiecărui stat. România susţine menţinerea nivelului actual de co-finanţare.”, a precizat şeful Executivului.

Aceasta a mai spus că este încrezătoare cu privire la noile provocări care vor apărea odată cu preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului UE.

„Va depinde însă de decizia finală privind pondrea creşterii contribuţie naţionale la bugetul european, precum şi de bugetul total alocat de UE pentru coeziune. De la 1 ianuarie 2019 România va prelua preşedinţia Consiliului UE. Va trebui să răspundem la provocări noi, dar şi la cele din politica agricolă comună şi la politica de coeziune. Sper ca împreună, cele 27 de state membre să dea un răspuns pe care europenii în aşteaptă de la noi toţi.”, a completat premierul.

Viorica Dăncilă participă, marţi, la Palatul Parlamentului, la conferinta „O politică de coeziune inclusivă pentru o Uniune mai apropiată de cetăţeni”. La eveniment mai sunt prezenţi şi comisarul europeană Corina Creţu, preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, deputatul PSD, Florin Iordache, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, şi ministrul delegat pentru Afacerile Europene, Victor Negrescu.

Corina Creţu: Politica de coeziune nu are culoare politică. Este vorba despre cetăţenii UE

Comisarul european pentru politici regionale, Corina Creţu, a declarat, marţi, că politica de coeziune nu are culoare politică, respectiv aceasta acţionează ca o „forţă de incluziune” şi se adresează, în principal, cetăţenilor statelor membre UE.

„Este vorba de coeziune şi solidaritate ca fundamente ale UE prospere. UE se confruntă cu probleme cum ar fi Brexit, migraţia etc, care ridică probleme statelor membre şi din păcate generează tendinţe centrifuge pe teritoriul nostru. Politica de coeziune nu are culoare politică, ea este despre şi pentru cetăţenii UE. Încă de la început ea a acţionat ca o forţă de incluziune. Sigur, ea a fost inventată la presiunea UK, atunci când s-au închis minele în Irlanda şi ei au propus înfiinţarea unui fond”, a declarat Corina Creţu la conferinţa „O politică de coeziune inclusivă pentru o Uniune mai apropiată de cetăţeni”, care are loc marţi la Palatul Parlamentului.

Comisarul european pentru politici regionale a adăugat că politica de coeziune a existat de la începutul pieţei unice.

„Încă de la începutul pieţei unice, politica de coeziune a fost acolo, asigurându-se că nimeni nu e lăsat în urmă. A urmat extinderea UE, iar politica de coeziune a fost din nou acolo”, a completat Creţu.

Comisarul european pentru politici regionale, Corina Creţu, participă, marţi, la Palatul Parlamentului, la conferinţa „O politică de coeziune inclusivă pentru o Uniune mai apropiată de cetăţeni”.



Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.