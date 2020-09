Daniela, o tânără din Olt, îşi plăteşte facultatea cu bani din comoara moştenită de la bunica

Daniela este din Cezieni, judeţul Olt, şi a împuns pânza cu acul, pentru prima dată, la trei ani. De atunci, împreună cu mama ei, a cusut zeci de ii. Modelele le-a moştenit în lada de zestre a bunicii, iar acum sunt comoara care o ajută să-şi împlinească visul de a ajunge contabilă. Daniela este studentă la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova, iar cheltuielile cu facultatea şi le acoperă cu banii obţinuţi din vânzarea bluzelor tradiţionale, cusute cu migală, în luni de zile. O ajută şi faptul că, de la an la an, ia câştigă tot mai mult teritoriu în lumea modei.

La Cezieni, în Olt, în toate casele, femeile cos ie. Tradiţia este de peste o sută de ani, iar ia românească fost sărbătorită şi promovată în Romanaţi de principesa Colette Brâncoveanu, care a locuit o perioadă îndelungată în conacul de la Cezieni.

Acum, Olga Filip, meşter popular din comună şi colecţionară de ii, le învaţă pe tinerele din localitate să coasă ie şi să ducă tradiţia mai departe.

“Eu chiar pot să contribui la menţinerea tradiţiei, mai ales că sunt şi nişte venituri importante pe care le căpătăm din vinderea iilor ăstora”, spune Daniela Preda.

“Am vândut aşa cu încreţ, cu altiţă, dar am mai vândut aşa…de stradă. Anul acesta am vreo opt cusute. Nu mai spun de ce am cusut în alţi ani”, spune Maria Preda, mama Danielei.

“ Clienţii nu-i găsim noi, ne găsesc ei pe noi. Promovarea a contat foarte mult pentru ei. Prin sărbătoarea iilor ne-a cunoscut toată lumea. Femeile bătrâne nu au online să lucreze on line, dar acum, cu pandemia asta, n-a mai venit nimeni în sat să mai vindem şi noi o ie”, a declarat Olga Filip – meşter popular din Cezieni.