Te-ai gândit vreodată că destinul copilului tău este trasat din vârful pixului unui dascăl? Cristina, o elevă din comuna Bîlteni, judeţul Gorj, a simţit asta pe pielea ei, după ce a văzut notele la Evaluarea Naţională. Se aştepta să ia peste 9.50 la fiecare probă şi îşi făcuse planuri că merge la unul dintre cele mai căutate licee din Târgu Jiu. Vrea să fie pompier şi se pregăteşte de mică pentru asta. A fost şocată când a văzut nota şase la matematică. Deşi a trecut prin clipe de coşmar, Cristina n-a abandonat. A făcut contestaţie şi a fost surprinsă când a primit cu patru puncte mai mult. Şi media generală i-a crescut de la 7,90 la 9,90.

„Rezultatul iniţial până la rezultatul final...Au fost foarte grele zilele acelea, deoarece era un stres continuu”, povesteşte Cristina. Ideea că nota nu va creşte în urma contestaţiei nu îi dădea pace. „Nimeni nu-mi zicea că sigur îmi pun. Putea exista ideea şi că îmi scad şi puteam să ajung cu o medie şi mai mică. Am aşteptat şi, sâmbătă, când a venit rezultatul, am văzut că e zece şi am fost prea mulţumită!”

Robert, unul dintre colegii Cristinei, a primit, după contestaţie, cu cinci puncte şi jumătate mai mult. Astfel, de la nota 2,89 a ajuns la aproape 8. Astfel de cazuri sunt în toată ţara.

