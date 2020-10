De unde atâtea cazuri noi? Covid-19 | Categoria de bolnavi care provoacă peste 50% din noile îmbolnăviri

Experţii în medicină sunt încrezători că transmiterea coronavirusului poate fi limitată prin respectarea distanţării fizice, purtarea măştii şi creşterea numărului de teste realizate.

Ultima dintre măsurile enumerate este cea mai importantă, conform unui cercetări recente.

Un studiu realizat de o echipă de la Universitatea Yale arată că bolnavii asimptomatici sunt responsabili pentru mai bine de jumătate din noile infectări.

„Rezultatele noastre indică faptul că transmiterea virusului în faza presimtomatică şi asimptomatică reprezintă mai bine de 50% din totalul de îmbolnăviri cu Covid-19.”, spun autorii studiului publicat în jurnalul medical Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pacienţii presimptomatici sunt cei în cazul cărora simptomele specifice apar mai târziu în dezvoltarea bolii, câtă vreme cei asimptomatici nu dezvoltă deloc simptomele bolii Covid-19.

Studiul se bazează pe un model creat utilizând cercetările anterioare legate de metodele eficiente de limitare a transmiterii virusului. Majoritatea cazurilor „pot fi atribuite pacienţilor asimptomatici sau a celor în faze presimptomatice”, spus cercetătorii. „Chiar dacă toate cazurile simptomatice ar fi izolate, pot apărea focare destul de puternice”.

Descoperirile făcute de cercetătorii de la Yale se adaugă dovezilor deja existente, care spun că asimptomaticii – pacienţii care nu ştiu că sunt infectaţi şi contagioşi – sunt cei mai mari factori de transmitere a coronavirusului.

Autorii studiului sugerează că o serie de măsuri cum ar fi creşterea semnificativă a numărului de teste şi monitorizarea populaţiei ar putea controla virusul.

Dr. Alison Galvani, coordonatoarea studiului şi profesor de epidemiologie la Universitatea Yale, a spus că metodele de prevenţie bazate pe simptomatologie, cum ar fi măsurarea temperaturii, nu sunt suficiente pentru a opri transmiterea virusului.

