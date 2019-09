Declaraţia avocatului lui Dincă despre legăturile clientului său şi o reţea de trafic de carne vie

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că nu a remarcat să existe o legătură între clientul său şi o reţea de trafic de carne vie, mai ales că nu a fost arestată o altă persoană care să aibă legătură cu principalul suspect al crimelor de la Caracal.

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, suspectul crimelor din Caracal, a declarat că a el a concluzionat, după ce a văzut probele, că nu există o legătură între clientul său şi o reţea de trafic de carne vie.

„Nu am remarcat să existe probe. Eu personal nu am remarcat să existe o legătură între domnul Dincă şi vreo reţea de carne vie. Dacă ar fi existat o asemenea legătură cu siguranţă că acele persoane ar fi fost deja arestate. Am ajuns la această concluzie în primul şi în primul rând pentru faptul că nu este arestată nicio altă persoană care să aibă legătură cu Dincă în vreun fel, pe baza logică vorbesc. În mod logic, în caz de trafic de persoane se ajunge la arestare preventivă şi este vorba de mai multe persoane bineînţeles ceea ce nu este cazul în speţă această”, a spus avocatul.

Lascoschi a precizat că anchetă nu este afectată în acest moment de faptul că nu există legătură între Dincă şi o reţea de trafic de persoane. „Din punct de vedere procedural nu există nicio problemă”, a spus acesta.

De asemenea, avocatul lui Dincă a mai spus că nu a remarcat să existe la dosarul clientului său interceptări telefonice care să vizeze o asemenea reţea.

„În general anchetele DIICOT în caz de trafic de persoane se bazează pe interceptări telefonice la modul general vorbind. Nu am remarcat că domnul Dincă să apară în vreo convorbire, eu mă refer la dosarul acesta, unde acord eu asistenţă juridică, nu mă refer la alte dosare. Nu ştiu ce este în alte dosare. Dacă există o reţea de trafic de persoane acolo la Caracal, atunci practic procurorii de acolo din zonă, de la Craiova, cu siguranţă ar trebui să aibă ceva la bază, dar asta nu înseamnă că dacă există o reţea acolo ar avea legătură cu Dincă. Nu se poate crea o legătură între Dincă şi alţi traficanţi”, a mai spus Lascoschi.

Anchetatorii refac, luni, la Caracal, traseul parcurs de Gheorghe Dincă după ce a luat-o la ocazie pe Alexandra, iar marţi, vor reface traseul parcurs cu Luiza.

Alexandra Măceşanu (15 ani) şi Luiza Melencu (18 ani) sunt cele două fete care au dispărut după ce au fost luate la ocazie de Gheorghe Dincă. Acesta a mărturisit că le-a omorât pe cele două copile, apoi le-a ars trupurile în butoiul din curte.

