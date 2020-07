Declaraţia epidemiologică de intrare în ţară o poţi consulta AICI. Chestionar on-line care reduce timpii de aşteptare în aeroport

Aeroportul Internaţional Sibiu informează că pasagerii care intră în ţară prin fluxul de sosiri al aeroportului au la dispoziţie, începând cu acest weekend, un chestionar on-line pentru completarea electronică a declaraţiei epidemiologice.

„Această măsură este necesară pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi reducerea efectelor negative înregistrate, la nivel global, de pandemie. Astfel, toţi pasagerii care tranzitează aeroportul sibian au alternativa completării, de pe orice dispozitiv electronic conectat la internet, datele declaraţiei pe proprie răspundere solicitate de platformă, în vederea procesării lor şi stabilirii de către direcţiile de sănătate publică a măsurilor care se impun”, potrivit unui anunţ postat pe Facebook de oficialii aeroportului.

Această modalitate eficientizează timpii de aşteptare aferenţi procesării fluxului de pasageri la intrarea în ţară şi totodată, se reduce riscul de răspândire a virusului SARS-CoV-2.

Transmiterea datelor către punctele DSP din aeroport se poate face în orice moment, recomandabil chiar odată cu planificarea călătoriei spre România.

Utilizarea formularului web mai are ca beneficii şi verificarea corectitudinii datelor completate de pasageri, precum şi protejarea cetăţenilor şi a personalului din aeroport, arată sursa citată.

„Paşii care trebuie urmaţi pentru completarea electronică a declaraţiei epidemiologice de intrare în ţară sunt următorii:

1. Se accesează adresa https://chestionar.stsisp.ro folosind datele mobile/conexiunea la internet sau folosiţi reţeaua SBZ Free WiFi disponibilă în Terminalul Sosiri;

2. Se completează datele solicitate de aplicaţie şi se validează, apoi se trimite formularul;

3. Este important să se menţioneze adresa de izolare sau să se indice adresa de izolare cu adresa de domiciliu;

4. Ulterior, se generează un cod QR pe telefonul înregistrat în aplicaţie;

5. Se tipăreşte declaraţia sau se scanează codul QR la ghişeul amplasat în acest scop pe fluxul sosiri şi se ridică declaraţia de acolo;

6. Declaraţia se prezintă la ghişeele DSP”, informează Aeroportul din Sibiu.

Platforma https://chestionar.stsisp.ro a fost dezvoltată de specialiştii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale împreună cu echipa de IT a organizaţiei non-guvernamentale Citizen Next, la solicitarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, companie aflată sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.