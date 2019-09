Deşi are 83 de ani, abia aşteaptă să revină la muncă. O bunică din Gorj, cea mai bătrână angajată a Inspectoratului Şcolar Gorj

La cei 83 de ani ai săi, bunica Sofia, cea mai în vârstă angajată a Inspectoratului Şcolar Gorj, a decis să revină la lucru, după vacanţă. Sofia Chiţoran, angajată ca femeie de serviciu la grădiniţa din localitatea Leurda, a obţinut avizul medicilor, iar în luna octombrie va face un nou control.

Bunica Sofia, aşa cum o alintă copiii, a făcut curăţenie generală la Grădiniţa cu Program Normal Leurda din oraşul Motru cu ajutorul rudelor sale şi este nerăbdătoare să fie din nou în mijlocul copiilor.

„Râmâne la grădiniţă. A făcut curăţenie acolo, au ajutat-o soţia şi soacra mea. Au scuturat covoarele, au şters geamurile. Trebuie să meargă şi la doctor în octombrie, să obţină avizul”, a precizat, pentru MEDIAFAX, Eugen Chiţoran, fiul bunicii Sofia.

Femeia de 83 de ani spune că micuţii vor reveni în bănci în cele mai bune condiţii.

„Sigur că rămân la grădiniţă. Am făcut curăţenie, am făcut tot, toată curăţenia. Mai am un pic de iarbă de cosit în spate, totul e pregătit. Aştept să vină copiii şi să începem grădiniţa. Sunt nerăbdătoare, sigur că da! O să merg şi la medic, în octombrie, sper să mă lase să rămân alături de copii”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Sofia Chiţoran.

Aceasta are un contract de două ore pe zi la unitatea de învătământ.

Bunica Sofia a fost concediată la sfârşitul lunii mai, după ce povestea ei a apărut în presă, iar la scurt timp a fost reangajată, în urma reacţiei de indignare din partea comunităţii.

Reprezentanţii ISJ Gorj susţin că femeia este un exemplu pentru tineri.

„Eu o invidiez, pentru că are atâta putere de muncă şi o voi susţine permanent, pentru că este un exemplu pentru tinerii care refuză să muncească şi care aşteaptă ajutoarele sociale. Pentru mine, chiar este un model. O voi susţine atâta cât se poate şi cât pot eu instituţional. Sunt convinsă că a făcut curăţenie, mi-a spus doamna, e în ordine, ştiu lucrurile astea, numai că trebuie să meargă la prelungire, atunci o să vedem, este şi în funcţie de vârstă, de ceea ce decid medicii. Este un om pentru care am toată stima şi respectul, poate fi un model pentru tinerii care aşteaptă ajutoare sociale şi consideră că munca este degradantă”, a declarat Marcela Mrejeru, inspectorul şcolar general al ISJ Gorj.

De 40 de ani, bunica Sofia îşi începe programul, la Grădiniţa cu Program Normal Leurda, din oraşul Motru, în fiecare dimineaţă, înainte de ora 7.00. În tinereţe, aceasta a muls vacile la CAP-ul din localitate şi are acum o pensie de aproximativ 600 de lei. Pentru munca de la grădiniţă, femeia primeşte în jur de 400 de lei.

Viceprimarul oraşului Motru, Cosmin Morega, a fost cel care, în luna martie, a aflat povestea bătrânei, după ce a mers la grădiniţă, dimineaţa, pentru a vedea ce reparaţii trebuie să fie făcute în această instituţie, fiind întâmpinat chiar de bunica Sofia.

