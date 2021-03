Dinţii românilor, neglijaţi în continuare. Ionuţ Leahu, CEO clinică dentară: „Statul român a abandonat stomatologia. S-a numit privatizare”

Ionuţ Leahu, CEO şi fondator al Clinicilor Dentare Dr. Leahu, a declarat în emisiunea „Ochii pe mine!” că educaţia stomatologică, extrem de importantă, lipseşte în România. Medicul a făcut, încă din 2013, o campanie pentru educarea publicului în ceea ce priveşte mersul la stomatolog şi importanţa sănătăţii danturii.

Concluzia este una deloc optimistă: României îi pică dinţii, copiilor li s-au topit dinţii de lapte, iar statul român a abandonat stomatologia, lăsând-o total în grija privaţilor.

Trist, dar adevărat! Studiul Kantar: 5 din 10 români nu au fost deloc la stomatolog

Invitatul lui Vlad Craioveanu a declarat şi faptul că pandemia a accentuat situaţia deja existentă în anii trecuţi. Mai exact, potrivit studiului Kantar din 2021, 5 din 10 români nu au fost deloc la stomatolog în pandemie.

„Studiul Kantar, ianuarie 2021 -este deja în al treilea an în care îl facem - îl comandăm pentru că am pornit în 2013 o campanie amplă de a educa publicul şi în care facem eforturi să mergem la televizor, să fim prezenţi cu materiale pe site-ul nostru, pe youtube, peste tot. În România, sunt acum cam 17.000-18.000 de stomatologi. La câţi oameni merg la stomatolog, e un număr mare. Dacă ar merge toţi românii la stomatolog ar fi un număr mic. (...) Încă nu facem destul, din moment ce şi în anul cu pandemie 5 din 10 români nu au fost deloc la stomatolog. Cu un an în urmă, cam tot pe acolo erau”, explică Ionuţ Leahu.

Ionut Leahu: „Ce mă îngrijorează pe mine cel mai tare este studiul despre familiile cu copii”

Medicul a vorbit şi despre un alt motiv major de îngrijorare şi anume frecvenţa cu care părinţii îşi aduc aduc copiii la stomatolog. Acesta a mai spus că dantura are nişte implicaţii mai mari decât frumuseţea şi că unora dintre copiii care nu au fost îngrijiţi corespunzător li s-au topit dinţii de lapte.

„Deci dacă ai copii, ţi-ai dus vreodată la stomatolog copilul? Aproape 35% din familiile cu copii din România nu şi-au dus niciodată copilul la stomatolog. Este responsabilitatea noastră ca părinţi. Şi eu am doi copii şi trebuie să îi îngrijesc. Până la 18 ani este de datoria mea să mă asigur că au toate şansele în viaţă la pornire”.

„Dantura are nişte implicaţii mult mai mari decât frumuseţea. Trebuie să înţelegem că sunt în România copii de 2-3 ani care din cauza faptului că nu au fost îngrijiţi corespunzător li s-au topit dinţii de lapte. Un copil la 2-3 ani fără dinţi nu se poate alimenta corect şi implicit nu creşte. Nu i se dezvoltă corpul, dar nici creierul.”

Ionut Leahu, despre CAS şi problema dinţilor

Ionuţ Leahu ridică şi o altă problemă existentă în stomatologia românească şi anume aceea că nu există „implicarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi o decontare reală a serviciilor.”

„Deşi este o problemă asta cu dinţii, care afectează 95% din populaţia României, CAS asigură un buget de 1%. Deci din totalul de bani care se cheltuiesc în sănătate în România, 1% sunt dedicaţi pentru dinţi şi sunt aşa: nişte cabinete şcolare care au contract cu CAS, mai sunt nişte medici care mai au contracte cu CAS, inclusiv noi am făcut contract CAS ca să învăţăm, să vedem ce se întâmplă. Aveam un buget de 1.800 lei de medic. Cu 1.800 lei de medic, trebuie să alegi, să zici bun, luna asta tratez ăştia trei copii, luna viitoare ceilalţi patru copii şi apoi se termina bugetul.”

Ionut Leahu: „Noi am pornit să rezolvăm o problemă în România!”

„Eu nu am văzut pe nimeni să picheteze sediul CAS sau a Ministerului Sănătăţii, să arunce cu vopsea roşie pe scări pentru că nu au decontarea serviciilor stomatologice. Deci, atâta timp cât nu o cere asiguratul, pacientul, cumva, eu din postura de furnizor, oricine s-ar putea uita la mine să zică: tu ai un interes aici, tu vrei să ai o bază mai mare de unde să încasezi. Dar nu despre asta e vorba. Noi am pornit să rezolvăm o problemă în România.”

Ionut Leahu: ,,Nu pot să fiu tot timpul drăguţ, dacă trebuie să spunem şi nişte adevăruri”

Ionuţ Leahu şi echipa sa îşi doresc să schimbe paradigma în România, în ceea ce priveşte mersul la stomatolog.

„Vreau să schimb o paradigmă, cea a mersului la stomatolog în România şi a comportamentului faţă de medicul stomatolog. Eu nu pot să fiu corect politic. Nu pot să fiu tot timpul drăguţ, dacă trebuie să spunem şi nişte adevăruri. (...) Rezultatul studiul ne arată faptul că statul român a abandonat stomatologia. S-a numit privatizare.”

Ionut Leahu: „Sunt copii care nu au văzut niciodată un stomatolog!”

„Sunt implicat alături de o fundaţie în care colegele merg cu nişte cabinete mobile la sate şi oferă tratamente gratuite copiilor de la sate. Cred că sunt copiii din a doua, a treia generaţie, care nu au văzut niciodată un stomatolog. Vorbim de acea Românie uitată.”