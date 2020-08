Secretarul de stat colonel medic Ionel Paul Oprea va coordona Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a Bucureştiului, în urma unei decizii a ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru.

Conform Ministerului Sănătăţii (MS), vor continua activităţile de identificare a infecţiei cu SARS-CoV-2 în cadrul Programului Naţional de prevenire, supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare.

„Am introdus decontarea testelor RT-PCR în programul naţional în luna martie a acestui an. Am pornit de la 1 centru în care se prelucrau probele şi, după o muncă susţinută de aproape 5 luni, am ajuns la peste 130 de centre de testare evaluate şi încluse în program. Dorim o creştere a numărului de puncte de testare şi o intensificare a activităţilor. Există un buget de aproximativ 200 milioane de lei pentru decontarea testelor RT –PCR care va fi suplimentat dacă este necesar”, a declarat ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru.

În ceea ce priveşte situaţia din Bucureşti, Ministerul Sănătăţii a alocat Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti peste 50, 9 milioane de lei pentru decontarea testelor RT-PCR realizare în centrele acreditate din Capitală. Pentru realizarea plăţilor este necesar ca reprezentanţii DSPMB să solicite deschiderea liniei de finanţare.

„Menţionăm că, o primă solicitare de acest fel a fost înregistrată de MS la începutul acestei săptămâni pentru suma de 1,7 milioane de lei. Pentru această sumă au fost depuse documente justificative. Ieri, 6 august 2020 a mai fost depusă o nouă solicitare pentru suma de peste 8, 1 milioane de lei pentru care se aşteaptă documentele justificative”, anunţă oficialii ministerului.

Având în vedere aceste aspecte, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru a cerut directorului general pentru asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul MS, în subordinea căruia se află direcţiile de sănătate publică să înceapă de urgenţă demersurile pentru finanţarea solicitărilor şi să ia măsurile necesare pentru urgentarea finanaţării activităţii de testare de la nivelul unităţilor medicale din Capitală.

De asemenea, Nelu Tătaru l-a desemnat pe secretarul de stat col medic Ionel Paul Oprea să preia, în cadrul atribuţiilor ce le deţine la nivelul MS, coordonarea activităţii Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti până la remedierea deficienţelor constatate la nivelul acestei instituţii. Ministrul Sănătăţii a solicitat secretarului de stat şi continuarea evaluării activităţii acestei instituţii demarată de echipa condusă de directorul general Bogdan Nica.