Direcţia Sanitar-Veterinară au descoperit peste 250 de kilograme de mere stricate la o şcoală din Suceava

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Suceava a confiscat, marţi, 257 de kilograme de mere stricate de la o şcoală din oraş şi a amendat persoana care a recepţionat fructele cu suma de 1.200 de lei. Controalele au fost extinse la producător şi la alte şcoli din judeţ.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVA) Suceava a declanşat, marţi, o serie de controale la o şcoală din municipiul Suceava, după ce, pe reţelele de socializare au fost postate mai multe imagini care arătau că merele primite de elevi în cadrul programului guvernamental „Lapte, corn şi măr” erau stricate.

Inspectorii DSVSA Suceava au amendat persoana care s-a ocupat de recepţia merelor o amendă de 1.200 de lei şi întreaga cantitate de mere, 257 de kilograme, a fost confiscată.

“Am văzut pe o reţea de socializare fotografii cu nişte mere neconforme dintr-o şcoală, am făcut anchetă, am investigat. Au fost confiscat 257 de kilograme de mere şi s-a aplicat o sancţiune contravenţională de 1.200 de lei persoanei responsabile de recepţia merelor în şcoală şi depozitatea şi păstrarea acestora. Verificările au fost extinse şi la producător, o firmă din judeţul Suceava. Am dat o dispoziţie să se verifice şi şcoli din judeţ şi urmează se avem rezultatele în cel mai scurt timp”, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, directorul DSVSA Suceava, Dănuţ Corneanu.

