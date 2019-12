Dosarul „Rompetrol II”, clasat. Procurorul general: Ca în orice alt dosar se poate formula plângere / DIICOT: Se menţin anumite măsuri asiguratorii

Dosarul „Rompetrol II” a fost clasat de procurorii DIICOT, la trei ani de la disjungerea dintr-o altă cauză, trimise în judecată în 2006, şi sechestre de miliarde de lei. Procurorul general Bogdan Licu s-a declarat nemulţumit şi a spus că marţi seara merge la o discuţie cu conducerea DIICOT.

Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat, marţi, că a aflat despre clasarea dosarului „Rompetrol II” în timp ce se afla în şedinţa de la CSM. Acesta s-a arătat nemulţumit de soluţie şi a spus că de la CSM merge la DIICOT, pentru o discuţie aplicată pe acest caz cu conducerea instituţiei.

„Cum aţi aflat dumneavoastră am aflat şi eu, astfel că acum mă duc la sediul DIICOT-ului ca să mă informez. Am convocat conducerea DIICOT-ului pentru discuţie pe această temă. (..) Am fost în şedinţă. Doar am spus că mă duc până la dânşii să stăm de vorbă. O să mă duc să mă interesez exact despre ce e vorba. Este un dosar în care s-a dispus o soluţie de clasare şi ca în orice alt dosar se poate formula plângere împotriva soluţiei. Atunci vom vedea”, a spus Licu.

Întrebat dacă este o nouă „pată” pe obrazul Justiţiei din România, Bogdan Licu a spus că „din păcate, Justiţia scârţâie de mult timp din punct de vedere al activităţii”.

Întrebat, în continuare, dacă, în calitate de procuror general va infirma soluţia de clasare în acest dosar, Licu nu a confirmat, dar nici nu a infirmat.

„Vom vedea dacă va fi formulată plângerea împotriva soluţiei, cum se va pronunţa conducerea DIICOT-ului, dacă se va formula o asemenea plângere, vom vedea ce e de făcut”, a precizat procurorul general.

În luna mai 2016, procurorii DIICOT au demarat cercetările în dosarul „Rompetrol II", punând sechestre de aproximativ trei miliarde de lei pe acţiunile rafinăriei Petromidia şi pe conturile unor persoane fizice, dosarul fiind disjuns dintr-o cauză trimisă în judecată în anul 2006, investigaţiile vizând intervalul 1998-2003, în ultimii trei ani Guvernul României fiind condus la Adrian Năstase.

În primul dosar „Rompetrol", au fost trimise în judecată 13 persoane, printre acestea fiind omul de afaceri Dinu Patriciu, fostul ministru Sorin Pantiş şi Sorin Roşca Stănescu.

DIICOT despre clasarea dosarului „Rompetrol I”: Se menţin anumite măsuri asiguratorii

DIICOT transmite, marţi seara, că s-a dispus clasarea faţă de mai mulţi inculpaţi şi suspecţi din dosarul „Rompetrol II”, dar anumite măsuri asiguratorii au fost menţinute asupra unor bunuri aparţinând Rompetrol Rafinare – punct de lucru Năvodari, Platforma Petromidia.

Potrivit DIICOT, prin ordonanţa numărul 225/D/P/2006 din 5 decembrie 2019, verificată pentru legalitate şi temeinicie la 6 decembrie 2019, procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus clasarea cauzei penale faţă de mai mulţi inculpaţi şi suspecţi acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, înşelăciune, complicitate la înşelăciune, delapidare, complicitate la delapidare, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani, manipularea pieţei de capital, dezvăluire de informaţii privilegiate şi utilizare de informaţii privilegiate, în dosarul „Rompetrol II”.

„Prin aceeaşi ordonanţă, procurorii DIICOT au dispus ridicarea măsurilor asiguratorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor şi suspecţilor, asupra sumei de 457.483 lei aflată în contul S.C. Rompetrol Rafinare SA, asupra bunurilor identificate la punctul de lucru Năvodari, judeţul Constanţa, precum şi menţinerea măsurilor asiguratorii până la concurenţa sumei de 106.485.365 USD asupra unor bunuri imobile aparţinând Rompetrol Rafinare S.A.(„RRC”) – punct de lucru Năvodari, Platforma Petromidia”, arată DIICOT.

DIICOT precizează că măsură urmează să înceteze de drept dacă Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Faber Invest&Inc. nu va introduce acţiune civilă în 30 de zile de la comunicarea soluţiei dispuse de procuror.

Soluţia de clasare a fost comunicată părţilor, care pot face plângere împotriva ei în termen de 20 de zile de la data comunicării.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.