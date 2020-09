Dubai se redeschide pentru tine din 7 iulie, fără să stai în carantină la întoarcere VIDEO

O vacanţă de 7 zile în Dubai, te costă în jur de 800 de euro, dacă rezervi din timp. Aşa a făcut şi Lucian însă a anulat din cauza pandemiei. Acum este foarte fericit că poate merge în vacanţă în destinaţia lui preferată. Autorităţile din Dubai au anuţat măsuri stricte, precum testul PCR, care este valabil 96 de ore. Toate procedurile sunt pentru ca tu să te simţi în siguranţă.

„Am făcut rezervarea în ianuarie, pentru 10-14 mai, o vacanţă în Dubai, împreună cu nişte prieteni. Am fost informaţi cu aproximativ două săptămâni înainte că zborul a fost anulat. Am anulat, de asemenea, şi rezervarea la hotel”, consideră Lucian Purcaru.

„Sunt chiar bucuros că se deschide, că am fost dezamăgit în primăvară că am pierdut vacanţa. Noi facem vacanţa în Dubai în fiecare an, fiind un loc accesibil, foarte frumos”, mai spune acesta.

„Din punct de vedere al biletelor de avion este puţin probabil să scadă. Este extrasezon şi categoric preţurile sunt mai mici decât în perioada octombrie-martie. Pentru hotelurile de 3 şi 4 stele, preţurile vor fi mai mici. Pentru hotelurile de 5*, cred că vor rămâne undeva cam în aceeaşi notă ca şi în aceeaşi perioadă a anului trecut. Nu cred că vor scădea preţul dar sunt convinsă că vor umbla foarte mult la ceea ce înseamnă siguranţă”, spune Georgeta Ioanid, de la Happy Tour.