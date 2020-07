După BAC, în viaţa absolvenţilor începe o nouă etapă. Ruxandra, elevă de 10, va pleca la studii în Anglia

Elevii de 10 aleg să plece din ţară, iar printre ei se numără şi Ruxandra. A obţinut media 10 la BAC, iar din toamnă îşi va continua studiile la o facultate din Anglia. A fost surprinsă când a aflat rezultatele, deşi spune că subiectele au fost uşoare.

„Când am văzut media zece, am rămas şocată! Pentru mine media zece este ceva ce nu poate fi atins. Am muncit foarte mult. Chiar foarte mult şi ar fi fost păcat să nu reuşesc. Per ansamblu, o părere despre cursurile online...Unele chiar au fost o pierdere de timp. Profesorii au fost luaţi pe nepregătite şi le-a fost greu să-şi pregătească materialele şi modul de lucru”, consideră Ruxandra, elevă la Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr”.

„Fac parte din categoria oamenilor care o să plece. Sincer, am vrut să văd cum funcţionează un alt sistem educaţional, cum funcţionează lucrurile. În plus, am şi un frate, care şi el e student în Anglia.”