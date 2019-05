Analistul politic Ion Cristoiu consideră că votul de duminică a fost un vot anti-PSD, iar pierderea alegerilor europarlamentare de către social-democraţi, o supapă binevenită, deoarece ura împotriva partidului condus de Liviu Dragnea s-ar fi canalizat în mişcări de stradă.

“Nu s-a votat de dragul unui partid. Acest vot anti este volatil. Votul anti este întotdeauna volatil. Poate fi oricând… sau să satisfacă o anumită ură anti-PSD şi care s-a consumat prin acest vot, fără un efect, că dacă erau parlamentare era un efect imediat. Oricum, din punct de vedere al naţiunii române, astăzi ne-a trecut glonţul pe lângă ureche deoarece dacă PSD câştiga, cum se anunţa, explozia, nemulţumirea, ura adunată faţă de PSD nu şi-ar fi găsit rezolvarea, a fost exact ca 96, şi-atunci probabil ne-am fi aşteptat la demostraţii de stradă, chiar la scandaluri mult mai mari, ori aşa s-a rezolvat”, a afirmat Ion Cristoiu.

În opinia sa, învingătorul la aceste alegeri este USR, dar acest partid trebuie să ştie să gestioneze această victorie şi să analizeze motivul pentru care au ajuns învingători.

“Acest succes însă trebuie văzut cum e administrat de către învingători. Cel mai mare învingător este USR care, fără să facă nimic, a avut scorul. Dar, aţi înţeles îndemnul meu, pentru ei. Trebuie să facă USR o analiză <domnule, de ce am obţinut noi scorul ăsta? Că suntem băieţi simpatici, că acest electorat va merge cu noi până în pânzele albe sau pentru că noi am întruchipat antipesedismul mai bine decât PNL?> Acum ei sunt marii învingători dar, repet, e foarte important cum gestionează această victorie”, a subliniat jurnalistul.

Ion Cristoiu spune că dacă electoratul care i-a adus victoria USR la europarlamentare nu este consecvent, atunci Klaus Iohannis va avea probleme cu deja anunţata sa candidatură la prezidenţiale.

“Cei 23 % care au votat, au votat deoarece ştiu cine e preşedintele partidului sau au votat <hai să merg cu ăia>. Aşa a fost în 2000 cu PRM. Oamenii s-au dus la vot şi au zis: nu votez cu PNL-ul pentru că acolo ăia sunt tot oameni vechi, nu votez cu PSD şi atunci merg cu USR-ul. Dacă acest electorat este consecvent, cum are PSD-ul, atunci e foarte bine, dacă e un electorat care şi-a rezolvat în seara aceasta ura, şi preşedintele are o problemă. E foarte important. Dacă a fost vot un vot anti, de ură, previzibil, salvator pentru naţiune sau a fost chiar un vot prin care românii vor ca ceilalţi să guverneze”, a susţinut Ion Cristoiu.

Acesta consideră o obrăznicie faptul că USR a ieşit primul la declaraţii de presă după anunţarea rezultatelor exit-poll-ului, deşi s-a clasat al treilea, iar acest gest este un semnal că Iohannis nu va rămâne candidatul dreptei la prezidenţiale.

“După obrăznicia USR din seara aceasta, am serioase îndoieli că Iohannis va rămâne candidatul dreptei la preşedinţie. Faptele mici... ceva e în neragulă... pentru că rezultatul acesta uriaş al USR care nu a făcut nimic şi totuşi a ajuns, arată că... ei aveau 15%, da? Faptul că au obţinut scorul ăsta, fără structuri, fără ăla, le pot da nişte idei în legătură cu candidatura. Probabil că Cioloş ar fi candidatul. Eu spun că le dau idei, la care adăugăm şi obrăznicia. Arată că şi-ar dori şi, din punctul ăsta de vedere, ar putea avea probleme Klaus Iohannis”, a conchis Ion Cristoiu.

Datele exit poll-ului realizat de institutul de sondare CURS- AVANGARDE arată că la alegerile europarlamentare de duminică PSD a obţinut, la închiderea urnelor, un procent de 25,7% din voturi, tot 25,7% a obţinut PNL, fiind urmate de Alianţa USR- PLUS, cu 23,9%. Acelaşi sondaj indică faptul că Alianţa USR-PLUS a fost votată de 39% de persoane cu categoria de vârstă 18-30 de ani şi 42,7% au studii superioare. Totodată, PSD are printre alegători un procent de 46,7% în rândul persoanelor de peste 61 de ani. În mediul urban PNL şi USR au peste 20% dintre alegători, în timp ce PSD are puţin peste 19% în mediul urban. În schimb, în mediul rural, PSD are peste 33%.

În Bucureşti, cel mai mare procent l-a înregistrat Alianţa 2020 USR Plus- 46,6% dintre cei prezenţi. Datele exit-poll-ului nu are în vedere secţiile de votare din Diaspora.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.