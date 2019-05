Analistul politic Ion Cristoiu spune că, deşi un eşec faţă de scrutinele anterioare, scorul obţinut de PSD la alegerile europarlamentare de duminică este chiar o victorie având în vedere guvernarea dezastruoasă din ultimul timp.

Ion Cristoiu spune că PSD ar fi trebuit să fie pe locul 5 în clasamentul electoral deoarece social-democraţii sunt măcinaţi de lupte interne şi au gestionat prost campania electorală.

“Oricum, după părerea mea e chiar o victorie a PSDcând mă gândesc cât de dezastruoşi au guvernat în ultimul timp. Au obţinut un scor bun, dacă e să facem o analiză toate datele arată că ei trebuiau să fie pe locul 5, pentru că unu sunt rupţi de lupte interne. De acord? Doi, au gestionat foarte prost campania pentru europene, pentru că fără să fie eurosceptici, că ei nu sunt, ei sunt cu legumele şi cu fructele. Nu au reuşit să contracareze campania celorlalţi. Trei, încă de acum două luni, eu am spus la o emisiune aici, atenţie că pentru PNL prin aducerea lui Rareş Bogdan, europarlamentarele devin parlamentare şi că aştia vor să-i idea jos de la putere. Ei de la PSD trebuia să recţioneze invers, adică să vină şi să spună electoratului lor, bă ştia ne dau jos. Din acest punct de vedere electoratul opus PSD a avut un motiv”, a exlicat Ion Cristoiu.

În opinia sa, ştirea numărul 1 este anunţarea Gabrielei Firea ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidenţiale de la sfârşitul anului, Liviu Dragnea pregătind din timp terenul pentru această candidatură.



“ De fapt ştirea numărul 1 este legat de Gabriela Firea, cu mari şanse faţă de el, nu cred că are legătură cu decizia de mâine pentru că el oricum nu voia să candideze deoarece era foarte riscant chiar pentru el. Era pregătită această strategie, împăcarea cu Gabi Firea, care lupta împotriva lor, era pucistă”, a spus jurnalistul.

În ciuda eşecului PSD la alegerile europarlamentare, Ion Cristoiu susţine că liderul partidului, Liviu Dragnea va fi achitat luni de Înalta Curte în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. “Şi mâine sentinţa. După eşecul PSD de azi cred că domnul Dragnea va fi achitat”, a afirmat Ion Cristoiu.

Datele exit poll-ului realizat de institutul de sondare CURS- AVANGARDE arată că PSD a obţinut, la închiderea urnelor, un procent de 25,7% din voturi, tot 25,7% a obţinut PNL, fiind urmate de Alianţa USR- PLUS, cu 23,9%.

Acelaşi sondaj indică faptul că Alianţa USR-PLUS a fost votată de 39% de persoane cu categoria de vârstă 18-30 de ani şi 42,7% au studii superioare.

Totodată, PSD are printre alegători un procent de 46,7% în rândul persoanelor de peste 61 de ani.

În mediul urban PNL şi USR au peste 20% dintre alegători, în timp ce PSD are puţin peste 19% în mediul urban. În schimb, în mediul rural, PSD are peste 33%.

În Bucureşti, cel mai mare procent l-a înregistrat Alianţa 2020 USR Plus- 46,6% dintre cei prezenţi.

Datele exit-poll-ului nu are în vedere secţiile de votare din Diaspora.



La 20 mai, la capătul unei şedinţe-maraton de aproape 7 ore, Curtea Supremă a anunţat va da verdictul în dosarul lui Liviu Dragnea pe 27 mai. Verdictul vine la o zi după alegerile europarlamentare din 26 mai şi cu câteva zile înainte ca judecătoarea Luciana Mera să se pensioneze (cererea e cu data de 1 iunie). De notat că CCR a programat tocmai pentru 5 iunie o nouă dezbatere privind completurile specializate, ceea ce înseamnă că decizia CCR nu va mai putea influenţa sentinţa Curţii Supreme în dosarul lui Liviu Dragnea.

