EDIŢIE SPECIALĂ MARIUS TUCĂ SHOW. Dana Gîrbovan: Am avut poziţii care nu au fost uşor de digerat de preşedinte/ Ar fi bine să existe două consilii superioare diferite, pentru judecători şi procurori

Preşedintele UNJR, Dana Gîrbovan, discută în direct, la Marius Tucă Show, despre nominalizarea şi respingerea sa pentru postul de ministru al Justiţiei . Informaţii în exclusivitate despre cum a fost propusă titular la Justiţie şi cum a ajuns în atenţia Inspecţiei Judiciare.

Dana Gîrbovan: Ar fi bine să existe două consilii superioare diferite, pentru judecători şi procurori

Judecătorul Dana Gîrbovan a declarat, joi, că din punctul său de vedere, ar fi bine să existe două consilii superioare diferite, unul pentru judecători şi altul pentru procurori, pentru a nu mai exista confuzii în privinţa rolurilor celor două categorii de magistraţi.



„Ar fi mai bine să existe două consilii superioare diferite, unul pentru judecători şi celălalt pentru procurori. Consiliul Sperior al Judecătorilor, Consiliul Superior al Procurorilor, pentru a nu mai exista confuziunea între rolurile celor două”, a declarat Dana Gîrbovan, la „Marius Tucă Show”.

Potrivit magistratului, la discuţiile privind modificarea legilor justiţiei, s-a vorbit despre separarea carierelor.

„S-a făcut această separare a carierelor prin modificările aduse legilor justiţiei şi a fost un lucru cerut de tribunale, curţi de apel, de asociaţii profesionale, UNJR şi AMR în special. Un punct foarte important”, a mai explicat Gîrbovan.

Gîrbovan: Arhiva SIPA este o problemă de care s-au împiedicat tot miniştrii justiţiei

Judecătorul Dana Gîrbovan a declarat, joi, la „Marius Tucă Show” că una dintre problemele cu care se confruntă sistemul justiţiar este arhiva SIPA, de care „s-au împiedicat toţi miniştrii justiţiei”, fără să se fi găsit o rezolvare.



Dana Gîrbovan, judecătorul de la Curtea de Apel Cluj, propusă în funcţia de ministru al Justiţiei, dar refuzată de preşedintele Klaus Iohannis, a declarat, joi, la „Marius Tucă Show”, că una dintre problemele mari cu care se confruntă justiţia este arhiva SIPA.

„Arhiva SIPA este o problemă de care s-au împiedicat toţi miniştrii justiţiei. Toţi miniştrii care s-au perindat la cârma Ministerului Justiţiei au eşuat în rezolvarea acestei probleme, fapt care naşte din nou, alte întrebări”, a spus Gîrbovan.

Unul dintre cele 12 puncte ale Danei Gîrbovan „pentru eficienţa justiţiei şi întărirea independenţei acesteia viza chiar arhiva SIPA.

„În 2017 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 410/9 iunie 2017, având ca obiect <unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie>. Prin această hotărâre, Guvernul a decis constituirea unei Comisii care va inventaria, declasifica sau, acolo unde va fi cazul, va trece la un alt nivel de clasificare sau de secretizare documentele din arhiva DGPA, după care le va preda instituţiilor cu competenţe în domeniu. Hotărârea de Guvern instituia şi obligaţia întocmirii de către comisie a unor rapoarte semestriale de activitate, a căror sinteză trebuia publicată pe pagina de internet a MJ. De la data adoptării acestei hotărâri au trecut mai bine de doi ani, fără ca vreun raport sau informaţie privind arhiva SIPA să fie făcută publică. Trebuie verificate şi făcute publice stadiul procedurilor şi, în funcţie de concluziile verificărilor, găsite soluţii la problema spinoasă a arhivei, soluţii ce trebuie discutate şi stabilite în comun cu CSM”, scria Dana Gîrbovan pe Facebook.

Dana Gîrbovan: Nu am avut discuţii şi intenţii de a intra în politică. Au apărut presupuneri

Judecătorul Dana Gîrbovan a declarat, la „Marius Tucă Show”, că nu intră în politică, deşi imediat după ce a fost propusă de premier pentru funcţia de ministru al Justiţiei, au apărut în spaţiul public astfel de presupuneri.



„Am văzut că au apărut în presă astfel de presupuneri. M-au surprins şi pe mine, sinceră să fiu. Domnul Traian Băsescu, cred că cu o seară înainte de anunţul preşedintelui, a făcut speculaţia. Nu am avut discuţii şi intenţii de a intra în politică. Propunerea cu doamna premier şi discuţia cu aceasta a vizat exclusiv portofoliul pentru Justiţiei. Mi s-a părut normal să am această discuţie”, a declarat Dana Gîrbovan la „Marius Tucă Show”.

Magistratul a explicat i-a precizat premierului că acceptă să ocupe funcţia de ministru al Justiţiei doar dacă are sprijinul Guvernului şi independenţa deplină în exercitarea mandatului şi ca justiţia să nu devină bătălie politică sau electorală.

„Este esenţial în continuare să înţeleagă toţi factorii politici că, deşi e tentant şi poate facil să foloseşti subiectul justiţiei în toate bătăliile, este, în acelaşi timp, foarte greu pentru justiţie pentru că nu se aduc soluţii. Nu se discută constructiv pe justiţie, ci în sloganuri şi termeni foarte contondenţi, iar problemele reale ale justiţiei rămân în continuare neatinse”, a mai spus judecătorul.

Preşedintele Klaus Iohannis a refuzat propunerea premierului de a o numi pe Dana Gîrbovan în funcţia de ministru al Justiţiei.

Gîrbovan, despre atacuri: Dacă ne permitem astfel de fake news-uri, încrederea scade dramatic

Judecătorul Dana Gîrbovan a declarat, joi, la „Marius Tucă Show”, că a fost atacată în spaţiul public, după ce a fost nominalizată la Justiţie, fiind folosite fake news-uri, precum cel că ar fi susţinut OUG 13, deşi la o simplă căutare pe Google, oricine ar fi aflat adevărul.



"Dezamăgitor, nu din punct de vedere al coerenţei lor, am fost atacată pentru că acolo a fost o minciună, o minciună uşor de demontat cu faptul că aş fi susţinut OUG 13. S-a rostogolit. e simplu de verificat. Dacă mergi şi promovezi o anumită afirmaţie, care nu e judecată de valoare, la un simplu google, găseai că sunt două comunicate din care rezulta poziţia asociaţiei. Era o chestie minimă de verificare. Dacă în spaţiul public ne permitem astfel de fake news-uri, ce cu uşurinţă pot fi demontate, încrederea generală în ce e viaţă publică scade dramatic. Nu ştiu cât ne mai permitem să scădem din acest punct de vedere", a declarat Dana Gîrbovan, la "Marius Tucă Show".

"Altfel, am nicio problemă. Nu am pretenţia decât să se spună adevărul. Când au apărut zvonuri că ar urma să fie emisă o astfel de Ordonanţă am cerut guvernului Grindeanu să nu emită o astfel de OUG şi să pună în dezbatere publică ca proiect de lege. A doua zi, după ce a fost emisă OUG, asociaţia a cerut să abroge dispoziţiile care nu au intrat în vigoare şi am condamnat ferm emiterea unui astfel de act normativ pe calea unei OUG", a mai spus judecătoarea Dana Gîrbovan.

Gîrbovan: Am avut poziţii care nu au fost uşor de digerat de preşedinte

Judecătorul Dana Gîrbovan a declarat, joi, la „Marius Tucă Show”, că de-a lungul timpului a avut poziţii care nu au fost „uşor de digerat” de preşedinte, una dintre ele fiind cea în care a cerut desecretizarea hotărârilor CSAT privind justiţia.

Judecătorul Dana Gîrbovan a declarat, că, de-a lungul timpului, a avut poziţii publice care nu au fost „uşor de digerat” de preşedinte. Magistratul a făcut referire la momentul când a cerut desecretizarea hotărârilor CSAT privind justiţia.

„În timp într-adevăr am avut poziţii care nu au fost neapărat uşor de digerat de către preşedinte, mai ales în calitatea domniei sale de preşedinte al CSAT-ului. Mi-aduc aminte, cred că în 2016, ceream cu insistenţă CSAT-ului şi preşedintelui să publice toate hotărârile care au privind justiţia şi, de asemenea, care este procedura prin care CSAT-ul a verificat judecătorii din această ţară şi procurorii şi a ajuns la concluzia că nu există printre ei acoperiţi sau colaboratori sau informatori. Iar una din replicile de atunci ale domnului preşedinte a fost: <Probabil liderii asociaţiilor sunt în campanie electorală>. Urmau alegerile pentru CSM. Pentru noi sunt lucruri foarte importante”, a spus Dana Gîrbovan, la ”Marius Tuca Show”.

Întrebată, de la Marius Tucă, dacă vizează o altă funcţie în stat, aşa cum s-a speculat, Dana Gîrbovan a răspuns că „unele presupuneri au uimit-o”.

„Am văzut că au apărut în presă astfel de presupuneri. Unele m-au uimit şi pe mine. Domnul Traian Băsescu, cu o seară înainte de anunţul preşedintelui a făcut această speculaţie. Nu am avut niciun fel de discuţii sau intenţii de a intra în politică. Propunerea făcută de doamna premier şi discuţia pe care am purtat-o cu aceasta a vizat exclusiv portofoliul justiţiei. Mi s-a părut absolut normal pentru a explica premierului ce urmăresc”, a mai spus magistratul.

Gîrbovan: Dacă în numele principiilor uităm de oameni, le-am transforma pe toate în carcase goale

Judecătoarea Dana Gîrbovan, respinsă de preşedintele Klaus Iohannis pentru funcţia de ministru al Justiţiei,a explicat la emisiunea "Marius Tucă Show" de ce nu a fost de acord cu modul în care au fost formulate temele la referendum, susţinând că în spatele principiilor sunt oameni şi drepturile lor.

"Preşedintele a făcut vorbire la referendumul din 28 mai. În realitate oamenii au votat o justiţie independentă, au ascultat îndemnurile. Acesta a fost semnalul şi votul pe care cetăţenii l-au dat. Însă, dincolo de simbol, există consecinţe juridice, iar la momentul respectiv am atras atenţia asupra acestui lucru pentru că cele două întrebări, care de fapt erau mai mult 4-6, nu corespundeau valorilor pe care preşedintele susţine că le-a avut. Prima întrebare făcea referire la amnistie şi graţiere. Nu poţi să excluzi în mod absolut o persoană de la dreptul de a fi iertată. Am dat exemplu atunci, că poţi avea în închisoare o persoană condamnată pentru coupţie, dar într-un moment de cataclism, incendiu ajută alţi oameni, sau este într-o circumstanţă umanitară deosebit, poate merită clemenţa statului", a declarat judecătorul Dana Gîrbovan, respinsă de preşedintele Klaus Iohannis penntru funcţia de ministru al Justiţiei.

"Întotdeauna în spatele principiilor sunt oameni. Dacă noi, în numele principiilor călcăm în picioare aceşti oameni, înseamnă că noi nu am înţeles nimic din democraţie şi le-am transforma pe toate în carcase goale, în slogane, care aduna voturi. Ori a fost datoria mea ca judecător şi ca cetăţean să le explic şi să spun de ce este periculos să se folosească populismul pentru a pune un blam asupra unei categorii de cetăţeni, indiferent de cine este vorba", a mai spus Dana Gîrbovan, la "Marius Tucă Show".

Gîrbovan: Valorile pe care le împărtăşesc ar fi contrare celor împărtăşite de preşedinte

Judecătorul Dana Gîrbovan a declarat, la „Marius Tucă Show”, că a fost refuzată de preşedintele României pentru funcţia de ministru al Justiţiei deoarece, în viziunea şefului statului, valorile constituţionale pe care le împărtăţeşte magistratul sunt contrare celor împărtăşite de Iohannis.

„În afară de ce a comunicat domnul preşedinte în comunicatul de presă public, nu a existat o altă motivare, deşi este obligatoriu în cazul remanierii de a se da act scris în care să se dea motivele că propunerea pentrru un minister nu corespunde portofoliului respectiv. (...) Câtă vreme preşedintele şi-a asumat respingerea individuală a fiecărui membru aştept motivele pentru care nu corespund. Nu este cazul, deocamdată, rămâne doar opinia domniei sale. A exprimat, într-un mod foarte tranşant, aceea că valorile constituţionale, democratice, pe care eu le impărtăşeasc ar fi contrare celor împărtăşite de preşedinte şi o parte din cetăţenii României”, a declarat Dana Gîrbovan la Marius Tucă Show.

Judecătorul a mai menţionat că aşteaptă motivele pentru care a fost refuzată, pentru a răspunde fiecărui punct în parte.

