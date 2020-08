Video Educaţie pe bâjbâite vs. milioane investite. Ca elev în România, Diana are emoţii pentru noul an şcolar

Ministerul Educaţiei bâjbâie cu scenarii vagi pentru începerea anului şcolar, iar cel mai probabil instituţiile de învăţământ vor trebui să îşi facă singure programul

Irlanda investeşte 375 de milioane de euro pentru redeschiderea şcolilor în programul obişnuit

Cu 75 de milioane de euro, Irlanda are în plan să modifice sălile de clase ca să se păstreze distanţa între profesori şi elevi