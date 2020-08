Nu mai avem mult până când curierul ne va livra la uşă până şi actele de vânzare cumpărare ale unui case. Elena şi Alina şi-au cumparat fiecare câte un apartament, de pe internet. Au văzut câteva imagini şi un tur virtual. Dar cam atât.

Traiul într-o ţară străină şi frica de noul coronavirus le-a reactivat dragostea de neam şi glie. Alina, care locuieşte în Italia, spune că a cumparat apartamentul, intr-un bloc nefinalizat, de frică să nu se vândă toate. Iar Elena, momentan stabilită în Spania, şi-a dorit o casă în ţara natală, şi n-a mai avut răbdare. Aşa că a comandat-o, practic, cu un click, de pe net.

Elena: ”Este o decizie grea. Eu urmaresc proiectul de ceva timp, pe reţelele de socializare instagram facebook prima oara am vazut o postare în care se evideţia metoda lor ecofriendly din cauza pandemiei nu am reuşit sa ajung în ţara. Ce mi-a câstigat increderea a fost transparenţa lor.”

Gabriel Focşăneanu – dezvoltator imobiliar: ”Proiectul foloseşte numai resurse regenerabile, primul ansamblu de blocuri verzi din România, fără gaze, nu poluează. O data cu inceperea pandemiei am dat startul la ceva prezentari online. Am vazut foarte multi clienti din afara României.”

Alina: ”Nu pot să ma deplasez în Romania acum. Mi-a plăcut si am zis să nu cumva să ... ca ştiţi că se vând foarte repede şi am zis să-l iau acum cât am ocazia. Cu siguranta aş fi venit să îl văd daca nu era problema cu pandemia. Apartamentul pe care l-am achizitionat eu este cu finalizare la sfarsitul anului, dacă o să fie totul bine.”