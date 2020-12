Elena Trîncă îmbină perfect fitness-ul cu poezia

„Mens sana in coropore sano” este o zicală după care toţi ar trebui să ne ghidăm în viaţă, dar din păcate nu toţi o facem. Nu este şi cazul Elenei. Ea este instructor de fitness, face parte din trupa de dans a Andreei Bălan de 11 ani, iar anul acesta şi-a făcut un cadou de Crăciun care să îi încălzească sufletul. A publicat un volum de poezii.

Elena spune că fitnessul o ajută în primul rând la nivel mental, iar poezia a apărut în viaţa ei într-o perioadă în care a trebuit să treacă peste greutăţi uriaşe.

„Nu am luat niciodată în serios acest lucru până în momentul în care am suferit o pierdere foarte mare, am trecut printr-un şoc emoţional, şi de acolo s-a născut această artă. Poezia m-a găsit. Când aveam nevoie să mă găsească”, a declarat Elena Trîncă, instructor de fitness/poet.

Arta îmbinată cu sportul reprezintă totul pentru Elena, iar mentalitatea pe care şi-a dezvoltat-o arată ce fel de persoană este.

„Din durere vine. În general, eu cred că cele mai mari ridicări în viaţă vin din durere. Fitnessul m-a ajutat să am un mindset mai bun, să fiu energică, să fiu proactivă, să am mai multă încredere în mine”, a afirmat Elena.

„Ambele mi-au adus satisfacţii enorme. Prin poezie ating sufletele oamenilor, iar prin sport îi fac mai buni, mai frumoşi şi mai sănătoşi. Aş vrea să cred că sunt dovada că se poate să îţi hrăneşti şi trupul şi sufletul în acelaşi timp”, a completat aceasta.