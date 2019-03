Episcopul Huşilor, atac la Klaus Iohannis, după declaraţiile privind familia tradiţională: Nihilist cu acte în regulă

Episcopul Huşilor, Ignatie, a lansat, joi, un atac, pe contul său de Instagram, la adresa preşedintelui Klaus Iohannis, despre care spune că a devenit „nihilist cu acte în regulă”, după declaraţiile privind familia tradiţională.

Episcopul Huşilor, Ignatie, spune că „dragostea fără măsură faţă de minorităţile sexuale l-a metamorfozat pe preşedinte în agentul dispreţului dozat într-un insecticid”.

„Având în fundal definiţia lui Nietzsche despre nihilism, Klaus Werner Iohannis a devenit nihilist cu acte în regulă: <Ce înseamnă nihilismul? Faptul că valorile cele mai înalte se devalorizează>. Dragostea fără de măsură faţă de minorităţile sexuale (vai de mine, e hate speech?) l-a metamorfozat pe domnul preşedinte în agentul dispreţului dozat într-un insecticid (cred că, mai pe româneşte, aşa-i spune flitului) faţă de <majorităţile> (heterosexuale). Ăsta se numeşte progresism, care este un alt sinonim pentru comunismul <tolerant> al omului recent. Sau <aşa cum se spune popular>, în timp ce unii suntem nişte muşte intolerante, infatuate şi vrednice de a fi ucise cu flitul, alţii sunt oameni cu <minţile luminate> la neonul progresismului şi vrednici să trăiască plenar din pâinea toleranţei neomarxiste. Trag nădejde că eu, o muscă conservatoare, infatuată şi neafiliată politic, am priceput bine, în spiritul fidel al drepturilor omului, ce a vrut să ne transmită domnul preşedinte”, a scris Episcopul Ignatie pe contul său de Instagram.

Klaus Iohannis a declarat, marţi, că nu există stat de drept fără drepturile omului iar când vine vorba de toleranţă societatea are un drum lung de parcurs. Acesta a precizat că românii „i-au tratat cu flit” pe politicienii care au propagat ura, referindu-se la referendumul pentru familie.

„Stat de drept fără drepturile omului nu se poate. Trebuie să ne reamintim că aceste lucruri sunt statuate şi în Constituţia noastră. Le avem în Constituţie. Nu e suficient ca un lucru să fie scris în Constituţie. Trebuie să fie respectat şi pus în practică. În această zonă cred că societatea mai are un drum lung de parcurs. E vorba de acceptare, educaţie şi toleranţă. Vă amintiţi când a apărut lucrul cu referendum, eu de îndată am devenit inamicul numărul 1 când am spus că trebuie să fim toleranţi. Din păcate, am avut dreptate. Românii au dat o lecţie imensă acestor infatuaţi care au propagat ura şi pur şi simplu, cum se spune mai popular, i-au tratat cu flit. Românii au fost mult asupra clasei politice care au promovat agresiv, cu un discurs bazat pe ură şi intoleranţă acel referendum. Românii au arătat că sunt un popor deschis şi că acţionează cu totul şi cu totul altfel decât acţionează unii politicieni şi sociologi”, a afirmat Klaus Iohannis, la dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă”.

Preşedintele Iohannis a răspuns astfel la întrebarea unul reprezentat de la ACCEPT care a întrebat care e rolul politicienilor pentru conmbaterea homofobiei, în contextul în care Senatul a respins două proiecte care vizează parteneriatul civil şi dacă poate exista stat de drept fără drepturile omului.

Senatul a respins, luni, două proiecte de lege care prevedeau că persoanele de acelaşi sex puteau încheia în faţa notarului sau la Starea civilă un parteneriat civil în scopul organizării vieţii comune ca familie. Actele normative arătau drepturile şi obligaţiile partenerilor.

Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei, din 6 şi 7 octombrie 2018 nu a fost valabil, întrucât nu au participat cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.