Eternele rivale fac front comun. "Don't do it". Nike îşi contrazice sloganul, în lupta contra rasismului. Adidas se alătură

Decesul afro-americanului George Floyd a unit lumea. Până şi companiile rivale au făcut front comun în lupta contra rasismului. Nike a lansat o reclamă în care îşi contrazice eternul slogan şi face apel la oameni: "For once, Don't do it". "Nu vă prefaceţi că nu este nicio problemă în America. Nu acceptaţi să se ia vieţi nevinovate. Nu staţi jos. Implicaţi-vă. Hai să fim toţi parte din schimbare", susţine Nike.

Adidas s-a implicat în lupta contra rasismului şi a distribuit clipul video al companiei concurente. "Împreună vom reuşi să mergem mai departe, Împreună vom reuşi să producem schimbarea", a scris şi Adidas.

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020

Sportivii din toată lumea s-au revoltat după ce George Floyd a fost omorât de un poliţist, prin sufocare. Au postat pe conturile de socializare mesaje de susţinere pentru persoanele de culoare. Jucătoarea de tenis Cori Gauff a realizat un clip video în care se întreabă dacă ea este următoarea victimă a rasismului, în timp ce jucătorii echipei Liverpool au îngenuncheat pe teren, pentru a susţine campania antirasism.