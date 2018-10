Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv: Nu s-a murit degeaba. Încet ne trezim şi încet vom schimba o societate

Preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, transmite, miercuri, după Marşul Chitarelor de marţi seară, că la incendiul din clubul Colectiv nu s-a murit degeaba şi că societatea românească se trezeşte încet.

"A fost 30 Octombrie, a fost "Marşul Chitarelor", am intrat deja în al 4-lea an de după Colectiv. Nu stiu dacă aseară am fost mulţi sau puţini, cu siguranţă, deşi unitatea de măsură este aceeaşi, percepţia este diferită de la om la om, de la interes la interes. Cu siguranţă pentru unii am fost o mână de oameni, iar pentru alţii am fost peste aşteptări de mulţi. Pentru mine, care atunci când am ajuns la ora 7 la Unirea am fost anunţat de jandarmi că suntem cam 500, a fost o imensă surpriză să mă opresc la Pasajul Mărăşeşti şi să văd minute bune cum trec nu sute, ci mii de oameni care duceau speranţa, speranţa că putem fi mulţi, că putem fi uniţi şi speranţa că nu uităm, că nu suntem nepăsători", a scris Eugen Iancu, pe Facebook.

Preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010 transmite că a văzut că tragedia de la Colectiv nu a fost uitată nici la Cluj sau Cernavodă, nici in Timişoara sau Braşov, nici în Iaşi sau Alba Iulia, nici în Oradea sau Sibiu.

"Am văzut cu toţii că la Colectiv nu s-a murit degeaba, încet ne trezim şi încet, dar sigur vom schimba o societate, încet, dar sigur vom fi mai buni, mai cinstiţi, mai atenţi la ce se întâmplă în jurul nostru. Atunci, imediat după Colectiv, scriam că vreau ca peste Colectiv să se aprindă lumina, nu să se aştearnă uitarea. Acum ştiu, Colectiv a aprins lumina şi nu se va mai stinge", a conchis Iancu.

Peste 2.000 de persoane au mărşăluit, marţi seară, pe străzile Capitalei, pentru a arăta că nu a fost uitată ziua de 30 octombrie 2015. Oamenii au aprins torţe şi au mers către Clubul Colectiv în ritmuri de chitară.

Marţi, 30 octombrie, s-au împlinit 3 ani de la tragedia din clubul bucureştean Colectiv. În urma incendiului, au murit la faţa locului 26 de persoane, iar apoi mulţi dintre răniţii internaţi, numărul victimelor ajungând atunci la 64. Printre cei care şi-au pierdut viaţa în urma tragediei erau artişti, fotografi, jurnalişti, olimpici şi studenţi. Ulterior, la un şi 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanţul total la 65.

