Evaluări naţionale pentru clasa a II-a, a IV-a, a VI-a

„Se vor derula evaluările la clasa a IIa, a IVa şi a VI-a începând cu clasa a II-a pe 20 aprilie, clasa a IV-18 mai, a VI-a -12 mai. Toate aceste simulări şi evaluări ne vor arăta unde suntem de la un an de la începerea pandemiei”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei.

Aceste evaluări au fost anulate anul trecut. Ministrul Monica Anisie de atunci anunţa că nu exista o posiblitate ca acestea să fie data, lucru care a strânit nemulţumiri printre elevi.