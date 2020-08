EXCLUSIV la Marius Tucă Show – Raed Arafat: Teatrele şi cinematografele au cel mai mare risc de transmitere, restaurantele sunt la nivelul patru, conform OMS

Marius Tucă şi Raed Arafat au discutat, miercuri, despre restricţiile care încă sunt în România, referitoare la teatre, cinematografe şi restaurante închise. Şeful DSU a motivat aceste măsuri printr-un studiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, potrivit căruia teatreele şi cinematografele reprezintă cel mai mare risc de infectare, iar restaurantele sunt la al patrulea nivel de transmitere a virusului.

De asemenea, Raed Arafat a subliniat faptul că o persoană care suferă de o boală infecţioasă are drepturi, dar nu absolute, are şi limite, pentru că nu poate fi lăsată să meargă pe stradă liberă şi să infecteze alţi oameni, Raed Arafat a dat exemplul unui bolnav de Ebola sau tuberculoză, care trebuie izolat de restul oamenilor până când e vindecat. La fel şi în cazul celor infectaţi cu Coronavirus.

În privinţa asimptomaticilor, Arafat a precizat că aceştia obligatoriu trebuie să fie izolaţi, la domiciliu, după ce sunt verificaţi în spital. Potrivit studiilor, asimptomaticii transmit boala uneori mai mult ca simptomaticii.

Întrebat dacă va permite PSD să organizeze Congresul Naţional pe 22 august, Raed Arafat nu a spus nimic clar, a precizat că a primit solicitarea Partidului Social Democrat, dar nu are încă un răspuns pentru ei.

Marius Tucă l-a asigurat pe şeful DSU că îi va fi alături când va fi "executat", iar Raed Arafat a afirmat că nu poate să îşi aştepte executarea. Ci îşi face în continuare treaba, în baza unor principii medicale.

Marius Tucă i-a citit şi lui Raed Arafat, aşa cum a făcut-o cu o zi în urmă lui Alexandru Rafila, nişte declaraţii fără sens ale ministrului Nelu Tătaru, dar şeful DSU nu a vrut să le comenteze. Doar a zâmbit.

M. Tucă: Spuneam ca nu ne certam ca fiecare vine cu argumentele lui. In plina epidemie ne intalneam o data pe saptamana. Nu vrea nici unu dintre noi sa-l convinga pe celalalt. Sa vedem unde ne intalnim, cred ca la jumatatea drumului, ca sa fim de acord.

M. Tucă: Sunt câteva lucruri în care nu ne simtem bine, ca să zic aşa. Sunt aşa, faptul că nu s-au deschis teatrele, cinematografele şi restaurantele înăuntru...

R. Arafat: Dacă vedeţi că nu suntem singura ţară care amână acest lucru, Marea Britanie tocmai a amânat. Boris Johnson care a avut o politică mult mai deschisă şi totuşi a amânat anumite măsuri. În momentul în care vezi ca ai creşteri, nu vii şi faci relaxări suplimentare. Creşterea este evidentă. Avem o creştere semnificativă. O creştere care se vede şi în secţiile de terapie intensivă. Exact asta este vorba despre sistemul sanitar când începe să intre sub un stres suplimentar care trebuie evitat să fie unul pentru el foarte mare. Trebuie să menajezi acest lucru şi asta am încercat să facem.

Acuma scot graficul OMS-ului cu zonele care sunt clasificate. Am vorbit de teatre, cinematografe şi interiorul restaurantelor. (...) În schema pe care am mai arătat-o o dată de la OMS şi care arată în cinci niveluri riscurile şi unde sunt riscurile. Teatrele şi cinematografele sunt la roşu, la cel mai mare risc de transmitere, restaurantele sunt la portocaliu, la al patrulea nivel de risc. Nu o spun eu, nu o spune cineva din România, ci o spun mai mulţi. Aduceţi-vă aminte bine că trebuia să se deschidă restaurantele la un anumit moment şi s-a anulat această intenţie când au început cazurile să o ia în sus. Şi este normal! Nimeni nu ştia unde mergem, care va fi creşeterea. Acum pare să fim undeva la o cifră care se situează la 1300, 1300 şi ceva pe zi.

M. Tucă: Ceea ce este normal...

R. Arafat: Nu este normal din momentul în care este însoţită de o creştere semnificativă la secţiile de terapie intensivă! (...) Au fost o serie de argumente lansate că, da, pentru ca se testează mai mult, acum depistăm mai mult. Dacă era doar o depistare a mai mulţi, dar fără o schimbare, noi nu vedeam o creştere la terapie intensivă.

Deci, noi am pornit ccum aproximativ patru saptămâni am pornit cu 100-120 de pacienţi la terapie intensivă, chiar am coborât sub 100 vreo câteva zile şi acum deja depăşim 500.

Acum transferam un pacient din sudul tarii in nordul tarii.

M. Tucă: In Anglia, restaurantele sunt deschise. Noi suntem prieteni. Nu sunt negativist, stiu ce inseamna virusul. Nu sunt platit de nimeni. Nu duc nici o campanie impotriva nimanui si nu are legatura cu tine. Inca o data. Nu poti sa-mi invoci OMS-ul.

R. Arafat: OMS-ul cand a spus acest lucru era o parere generala. OMS-ul este institutie pe plan mondial. La inceput se actioneza fara sa ai multe date.

M. Tucă: Spune-mi 3 masuri pe care le-a distribuit OMS-ul?

R. Arafat: Nu stau sa apar pe nimeni. Au recomandat distantarea, izolarea. Au recomandat mai multe aspecte.

M. Tucă: După parerea mea a fost o porcarie. Eu spun ca izolarea nu avea nici un sens

R. Arafat: Cu cat stăm izolati, limitam raspandira. Toata lumea este in libertatea. Inca avem o mare populatie care respecta regulile. Am avut o perioada de 2 saptamani care nu se lua nici o masura. Si cei are erau pozitivi in spital nu le puteam spune sa stea in casa.

M. Tucă: De ce noi suntem altfel? Franta, Italia au deschis restaurantele, teatrele.

R. Arafat: La ei nu e situatia ca la noi. Franta a ajuns la mai mult decat erau inainte. Cand aveam 300 si ceva de cazuri noi am incercat sa oprim. 5 la suta vor ajunge la terapie intensiva daca avem pe zi 100 si ceva de cazuri. Eu daca continui la cifra asta, nu o sa am un pat la terapie intensiva.

M. Tucă: Este o problema a sistemului.

R. Arafat: Noi nu suntem diferiti, ci in cautare. Situatia in care au fost Franta si Italia i-a adus in situatii diferite.

Priveste. Aici avem 5 trepte. In portocaliu avem restaurantele, avem zona galbena, verde. Acesta este un material. OMS-ul nu il face singur.

M. Tucă: Circula lumea cu avioane. Se infecteaza? Eu nu ştiu cazuri

R. Arafat: De unde stii? In restaurante, spre exemplu, în SUA unul a infectat 17 persoane. Colegii nostri care erau la lucru in Italia, cum intrau sa manance erau controlati. In avion exista scaun liber intre oameni la companiile asiatice. Firmele din Europa nu sunt de acord.

M. Tucă: Tu vii sa imi dai un tabel de la OMS.

R. Arafat: Nu este un tabel. Cazuri din restaurante au fost. Articul, s-a inchis o perioada. Cum s-a transmis virusul? Au fost infecati şi virusul s-a transmis in autobuz. Nu ai cum sa ma convingi ca in spatiu inchis, daca stai fara masca nu esti infectat. Cand a aparut focarul la Artic, focarul era o problema. In SUA studiul a fost publicat cum 2 luni jumate. Virusul nu s-a schimbat.

M. Tucă: In plina pandemie erau 500-600 de cazuri cand toata lumea era in casa.

R. Arafat: Cei care ne asculta inteleg urmatorul lucru. Sa pastram distanta sa ne punem masca, nu este suficient. Coreenii de ce au luat din nou masuri distincte?

M. Tucă: Sa vedem imaginile de ieri cu DJ-ul din Italia.

R. Arafat: Italia a trecut printr-o situatie delicata, dar acum sunt foarte atenti. Am o intrebare. Italia si multe alte tari de ce au impus carantina de 10-14 zile românilor?

Expertii italieni daca erau atat de banali, de ce au impus 14 zile? Italia a facut analiza pe Romania. Stiu foarte bine ca noi nu rezolvam problema.

M. Tucă: Nu mai da exemple care iti convin tie.

R. Arafat: Fiecare abordeaza intr-un fel.

M. Tucă: Ce ţară din lume bagă cu forţa în carantină asimptomaticii?

R. Arafat: Asimptomaticii în carantină măcar la domiciliu, obligatoriu. La spital cel puţin îi verifică şi apoi îi lasă la domiciliu, în izolare. Mesajul dat de un coleg de al vostru care îşi bătea joc de partea cu asimptomaticii e greşit. Asimptomaticii transmit ca şi simptomaticii şi uneori chiar mai mult. Sunt mai multe studii care arată acest lucru.

M. Tucă: OMS la început a zis că asimptomaticii nu transmit.

R. Arafat: Pentru că nu aveau date. A fost un singur expert al OMS care a zis că asimptomaticii nu transmit boala şi in 3 ore a fost corectat.

M. Tucă: Copiii asimptomatici transmit şi ei.

R. Arafat: Asimptomaticul este termen medical. Copilul transmite. Încărcătura virala la asimptomatic poate să fie chiar mai mare ca la simptomatic.

M. Tucă: Tu esti pe partea baricadei. Ti-am luat apararea de fiecare data pentru ca esti profesionist.

R. Arafat: Eu nu comentez declaratiile altora.

M. Tucă: Este prima data cand esti tinta? Esti tinta de 20 de ani.

R. Arafat: Nu este nicio problema. Sunt aici si imi fac treaba, nu plec. Ataca cei care comunica si incearca sa transmita populatiei ca situatia nu este chiar asa de roz. Nu o spun eu.

M. Tucă: Va fi o alta presiune. Vrei declaratiile lui Nelu Tataru?

R. Arafat: Nu comentez.

R. Arafat: Cand duci asimptomaticul acasa, familia trebuie sa stea cu el. Isi asuma responsabilitatea. Trebuie sa luam masuri preventive. Eu daca iau o deczie si spun ca nu vom ajunge atunci am o responsabilitate. Daca se intampla inversul, eu sunt responsabil. Atunci cand ai responsabilitate trebuie sa te gandesti mai intai la scenariile cele mai proaste.

M. Tucă: Trebuie respectate si dreptul tuturor.

R. Arafat: Este o diferenta intre libertatea individului si libertatea comunitatii.

M. Tucă: Nu se intampla nimic, daca respectam regulile

R. Arafat: Care este problema, ca cineva nu merge la restaurant, cinematograf? Poti sa te duci in alta parte. Regulile sunt reguli.

M. Tucă: Lumea trebuie sa mearga mai departe. Cum pot oamenii sa-si continuie viata? Iti dau un exemplu. In restaurantul meu am 8 mese pe trerasa. De la ora 22:00, 23:00 nu se modifica nimic. In Grecia s-a interzis ca oamenii sa stea la bar in club.

R. Arafat: La unele terase s-a functionat ca la cluburi.

M. Tucă: Am facut distinctia. Sa o luam de la capat.

R. Arafat: Se va ajunge la aceasta relaxare. Suntem pe un trend crescator.

R. Arafat: Franta este mai bine decat noi.

M. Tucă: Romania o sa fie singura tara care o sa fie pe ultimul loc.

R. Arafat: Daca luam criteriul european suntem primii in Europa.

M. Tucă: Ce se intampal rau in Romania? De ce suntem pe locul intâi?

R. Arafat: Pentru ca inca ne certam pe anumite puncte comune. S-a luat o masura intr-o anumita localitate, spre exemplu carantinarea. Domnul primar in loc sa spuna la DSP cum se rezolvam problema, a iesit lumea, a spus ca este abuziv. Primarul respectiv trebuia sa fie responsabil fata de cetateni.

R. Arafat: In problema bolilor infectioase există drepturi, dar si limite. Trebuie înţeles că la bolile infecţioase, cel care poate transmite o boală infecţioasă nu are drepturi absolute, că asta ar însemna că am lăsa o persoană infectată cu Ebola să se plimbe pe stradă şi să îi infecteze pe toţi din jur. Şi să spună că e dreptul lui. Hai să vorbim despre tuberculoză.

M. Tucă: A discutat cineva despre carantinarea celor care au tuberculoză?

R. Arafat: România făcea asta până la un moment dat.

M. Tucă: Nu făcea. Plus că mor un milion de oameni de tuberculoză.

R. Arafat: Nu suntem departe de gripa spaniola.

M. Tucă: Fiecare priveste informatiile din perspectiva sa. In Roamania sunt 2 stari de spiriit. La unii le este teama, iar altii privesc din persepctiva libertatii.

R. Arafat: Eu privesc din punct de vedere a persoanei care este in domeniu. Tu esti ingrijorat ca un om simplu, nu esti om care esti implicat direct ca profesi.

M. Tucă: Sa spunem despe cazul de la Pitesti. Domnisoara care a murit cu zile. Tu nu ai spus nimic.

R. Arafat: Cazul nu-l cunoasteam. Cine crede ca le stiu pe toate se inseala. Nicioadata nu pot sa ma duc pe scenarii optimiste, atata timp cat sunt responsabil.

M. Tucă: Uite ce zice Tataru. Nu vreau sa comentezi. Cand transmiti la tvr un astfel de mesaj, iarta-ma...

R. Arafat: Inteleg ca cresterea a incetinit. Asta inteleg eu. Intentia este sa ajungem la un platou. Oamenii care continua si spun mereu acelasi lucru, mai obosesc.

M. Tucă: Atunci sa se duca acasa. Tu nu esti obosit

M.Tucă: Marcel Ciolacu ţi-a cerut să-i spui dacă se poate organiza Congresul PSD în data de 22 august.

R. Arafat: Da, este o adresă venită din partea PSD la Centrul Naţional de Comandă şi o să i se dea răspunsul, cum am zis, în baza prevederilor ordinelor miniştrilor şi tot pe organizarea unor astfel de evenimente. Deci, este clar că se va primi un răspuns! Aşa este, au trimis adresă.

M.Tucă: Ştii care este treaba cu băieţii ăştia care fac parte din sistem? Pe tine nu te-am bănuit niciodată că faci parte din sistem pentru că au vrut să te execute. Că primul pe care îl vor executa, eşti tu! Pe cât punem prinsoare amândoi?

R. Arafat: Deci, nu trebuie să punem! Dar, trebuie să înţelegem un lucru. Aceste mesaje, tot le-am primit că o să fii executat, că o să fii, că o să fii! Ok! Asta nu înseamnă ca eu să stau şi să spun, vai o să mă execute, mă retrag şi stau liniştit. Eu îmi fac treaba cu bună-credinţă, îmi fac treaba în interesul omului de rând şi al pacientului. Părerile cu care vin sunt păreri bazate pe anumite principii medicale. Şi, de aicea, După asta, cine vrea să mă execute, să o facă!

M. Tucă: Ştii cine o să-ţi ia apărarea atunci Raed Arafat? Eu! Aşa cum ţi-am luat-o şi după ce te-au executat cu Colectivul...

R. Arafat: Ştiu. Eu nu pot sa iau deciziile mele cu teama că voi fi executat. Ştiu să-mi asum responsabilitatea, ştiu să-mi asum deciziile.

M. Tucă: Prietenul tau Vela a disparut.

R. Arafat: Nu comentez colegii cu care lucrez.

M. Tucă: Democratia are un avantaj incredibil.

R. Arafat: Vreau sa iti pun o intrebare. O firma gaseste vaccinul. Nu este suficient. Poti sa ii fortezi sa dea licenta altora?

M. Tucă: Se poate, respectand legea.

R. Arafat: Spre exemplu, procurorii din SUA au scos legea respectiva, in care ii forteaza sa dea licenta in mai multe companii. Noi spre exemplu am avut legi in Romania.

R. Arafat: Finlanda, Irlanda, Marea Britanie au reguli. Vorbesc despre bolile transmisibile. Tarile care s-au confruntat cu situatii au facut legi.

M. Tucă: Au fost cateva zile in care Italia a fost carantinata si Romania a lasat sa intre romanii in tara.

R. Arafat: Constitutia nu iti permitea sa ii interzici unui roaman sa nu se intoarca in tara lui.

M. Tucă: Ti ai vrea sa fii internat cu forta?

R. Arafat: Nu. Ma duceam sa ma internez singur.

M. Tucă: Nu ai fi acceptat, vezi.

R. Arafat: Cei care nu au vrut sa se interneze puteau sa se adreseze instantei.

M. Tucă: Ce facem cu scolile?

R. Arafat: Pe data de 14 se deschid scolile. In Bucuresti exsita un numar de cazuri in crestere. Vrem sa reducem cazurile.

M. Tucă: Uite modelul este din Germania.

R. Arafat: Asa am facut si noi. Sunt masuri punctuale.

M. Tucă: Cand o sa plecam de aici te iau la restaurant la mine sa vezi cum sunt mesele asezate.

R. Arafat: Nu poti sa faci reclama la restaurantul tau.

M. Tucă: Sa vezi cum este un restaurant, cum se respectă regulile.

R. Arafat: Totusi lumea sa aibe incredere. Tot ce se face, nu se face in abuz.

M. Tucă: Va multumesc mult.

R. Arafat: Eu imi fac treaba mai departe, pana la momentul in care pot si sunt lasat.

M. Tucă: Iti multumesc mult. La revedere!