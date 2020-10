Experienţe neplăcute pentru turişti pe litoral: "Am fost ameninţaţi că vom fi daţi afară pentru că am invitat câţiva prieteni la un grătar"

Chiar dacă mulţi dintre români evită să mai plece în afara ţării vara asta, experienţele unora pe litoralul românesc nu sunt dintre cele mai plăcute. Este şi cazul lui Alex, un tănâr care a plecat entuziast la mare în weekend, alături de prietena lui.

"La prima vedere nişte oameni foarte prietenoşi şi zâmbăreţi, ce deţin o vilă abia construită, totul este nou dar ceea ce vezi este de fapt o mască a invadării spaţiului personal, făcându-te să te simţi prost pentru simpla ta prezenţă în casa lor", spune tânărul, care susţine că a plătit 300 de lei pentru noaptea de cazare.

"Eşti controlat pas cu pas pe camerele video, vin şi îţi bat la uşă pentru tot felul de aberaţii. Am fost ameninţat prin urlete cu poliţia şi paza că vom fi daţi afară din cazare pentru că le-am călcat proprietatea şi am invitat la un grătar două cupluri cazate în altă parte. Nu am deranjat pe nimeni cu muzica, iar accesul s-a făcut doar în curte. În aceeaşi seară ne-am făcut bagajele", povesteşte Alex.

În general, nemulţumirile turiştilor se leagă de condiţiile nepotrivite de cazare, mâncare neconformă, probleme cu închirierea şezlongurilor sau nerespectarea regulilor de distanţare socială. Mulţi români aleg să îşi spună ofurile în mediul online, pe grupuri dedicate cazării pe litoralul românesc, iar alţii sesisează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului. Reclamaţiile se pot depune online, prin completarea unui formular disponibil pe site-ul ANPC.

Zilele trecute, Autoritatea a oprit temporar activitatea a două două cluburi cunoscute din Mamaia Nord, cel puţin până la remedierea deficienţelor constatate în zona de bucătărie şi de bar. În plus, comisarii au aplicat trei amenzi în valoare de 40.000 de lei şi patru avertismente. Printre altele, angajaţii ANPC au descoperit că îngheţata vândută era expirată, şezlongurile de pe plajă erau neigienizate şi pătate, mesele de lucru erau ruginite, iar muştele nu lipseau din peisaj.

"Activitatea COMANDAMENTULUI LITORAL 2020 va continua până la finalul sezonului estival, iar comisarii ANPC vor veghea permanent, în această perioadă, modul în care operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea la malul Mării Negre respectă drepturile consumatorilor aflaţi în vacanţă", scrie în ultimul comunicat de presă al instituţiei.