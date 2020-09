Cristina a consiliat zeci de copii şi adolescenţi de-a lungul carierei sale de terapeut, dar chiar şi aşa nu de puţine ori rămâne uimită de felul în care adolescenţii văd şi trăiesc viaţa sexuală. Tocmai de aceea trage un semnal de alarmă. Nu înţelege de ce politicienii şi biserica văd educaţia sexuală ca pe o materie opţională în şcoală. Terapeutul este convins că tinerii au nevoie de informaţii despre sex: corecte şi adecvate pentru vârsta lor.

Cristina Varo - terapeut de relaţii: Începând de la 14, 15 ani, iar la 16 ani deja mi se părea normal când auzeam. Experimentează începând cu site-uri de pornografie. Ca să fie acceptaţi sau ca să îşi arate cumva statutul că, ok, am trecut de această probă, sunt anumite grupuri de adolescenţi cu viaţă dezordonată care vor experimenta inclusiv aventuri sexuale în grup, am avut asemenea cazuri şi ei nu înteleg, li se pare normal. E o foame şi o curiozitate. Ajung la nişte costuri foarte mari, pentru că se lasă de multe ori cu sarcini nedorite, neplanificate, cu boli cu transmitere sexuală, cu o uzură morală foarte mare.

Lipsa educaţiei sexuale în şcoli creează, din păcate, un context favorabil pentru multe situaţii de risc pentru copii şi adolescenţii. Ei vor căuta să se informeze şi vor accesa informaţii din surse neautorizate. Astfel devin mai vulnerabili şi din păcate o ţintă în faţa abuzatorilor sexuali.