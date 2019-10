Matteo Politi va deschide o clinică medicală în centrul Capitalei, care va oferi servicii de chirurgie plastică, estestică, dermatologie, ginecologie şi ORL. Italianul a spus, pentru MEDIAFAX, că iniţial va avea rol administrativ, iar după rezolvarea problemelor privind diplomele, va fi cosmetician.

Matteo Politi, italianul acuzat la începutul lunii februarie că a operat în mai multe clinici private din Bucureşti fără a avea diplomele necesare, va deschide o clinică medicală privată în centrul Bucureştiului.

Matteo Politi a precizat, pentru MEDIAFAX, că aceasta va funcţiona întocmai ca o policlinică, în care vor fi integrate diferite specialităţi în chirurgie plastică şi estetică, dermatologie, ginecologie, ORL şi posibil, medicină dentară.

Italianul a spus că alături de el se mai află un partener, prieten de familie, care va suporta costul integral al investiţiei, el ocupându-se, până la momentul lămurirea problemelor legate de diplomele sale, doar de partea administrativă, urmând ca ulterior, să presteze şi servicii medicale.

„Suntem doi (parteneri, n.r), suntem cum s-ar spune, în familie. (...) Clinica va fi una de lux, dar şi cu o parte socială. (...) Eu momentan nu pot (investi, n.r), pot să spun că sunt doar asociat, dar el pune partea financiară, eu fac partea organizatorică, administrativă şi după ce toate actele sunt ok, şi parte medicală. (...) Iniţial voi fi proprietarul şi directorul clinicii, când voi avea toate actele în regulă voi fi chirurg cosmetician”, spune Matteo Politi.

Politi a precizat că ideile legate de profilul clinicii şi tipul de servicii medicale la care oamenii vor avea acces îi aparţin. De asemenea, acesta va aduce medici din mai multe ţări europene, precum Anglia, Spania sau Italia.

„Aceasta a fost o ideea de-a mea, a început acum un an şi se va concretiza acum. Ea este realizată împreună cu familia mea, (...) nişte prieteni de ai mei aveau acest bloc (sediul clinicii, n.r). În momentul actual utilizăm societatea mea, SRL, unde sunt medic administrator şi, normal, pentru altă specialitate avem alţi medici, care vin de afară, din ţări precum Anglia, Spania, Italia şi altele”, spune Politi.

Acesta a spus că nu a întâmpinat dificultăţi în atragerea medicilor spre clinica sa, întrucât cadrele medicale care vor lucra aici îi sunt prieteni: „Ne-am cunoscut în conferinţe, sau am studiat cu ei şi ei au încredere în mine, în proiect, în tot. Doi ( medici, n.r) m-au contactat şi m-au întrebat când deschidem clinica. Le-am spus că sunt aproape (să o deschidă, n.r), mi-au spus bine, sunt cu tine. Nu am făcut presiune deloc pentru convingere, ei mi-au spus că vor să deschidă clinica cu mine. (...) Vom face chirurgie plastică, estetică, implant mamar, tot, dar şi oferim pentru persoane care au dificultăţi financiare sau nu au un loc de muncă, ori sunt tineri, nu au posibilitate, sau sunt bolnavi, evaluăm situaţia şi putem oferi gratuit tratament şi consultaţii cu cei mai buni doctori.

Politi a spus că aceasta este prima clinică pe care o deschide, dar business-plan-ul său este mai mare.

„Familia mea, prietenii mei, pot să spun aşa, au o bună capacitate financiară şi sunt foarte stabili. Planul este mai mare. Vrem să deschidem un spital, dar nu acum, cu timpul”, precizează acesta.

Matteo Politi a spus că estimează că lucrările vor fi finalizate, cu puţin noroc, în maximum o lună.

„Încă nu am terminat renovarea, după care avem nevoie să aşteptăm autorizaţia de la DSP, Colegiul Medicilor şi DSP din nou. Când avem toate actele în regulă, deschidem”, a declarat italianul.

Matteo Politi consideră că mediatizarea intensă a cazului său, din momentul când a fost arestat, ar putea fi „concurenţa”.

„S-a făcut copy-paste cu ce s-a întâmplat acum 10 ani în Italia, (...) probabil este altceva în spate, alte persoane sau alţi doctori, alţi chirurgi, ştiţi cum se zice, concurenţa, nu le-am plăcut. (...) Eu nu sunt persoana care e doar pentru bani (...) eu iubesc medicina, din acest motiv sunt aici şi lupt pentru drepturile mele. Mass-media a vorbit foarte mult, a spus că am opt clase şi aşa mai departe, nu este adevărat şi am toate dovezile că nu e aşa cum s-a spus”, spune italianul.

Politi a spus că a operat în Italia, deşi nu avea diplomă, din cauza lipsurilor financiare pe care le avea la acea vreme.

„În trecut, în Italia, aveau dreptate, am lucrat fără diplomă pentru că aveam nevoie de bani pentru copilul meu, eram în al doilea an de universitate. Şi nu am înregistrat în Italia diploma de Bacalaureat pentru că am absolvit online, am făcut doi ani în clase normale şi apoi am terminat online cu un colegiu american”.

Întrebat dacă tot scandalul mediatic în care a fost implicat va afecta într-un fel imaginea sau credibilitatea clinicii, italianul a precizat că nu se teme de acest lucru, deoarece îşi va face dreptate şi va demonstra, în instanţă, că nu-i lipsesc studiile invocate în scandal.

Cât despre stadiul dosarului în care este implicat, Politi a declarat că momentan nu s-au mai făcut paşi în sensul evoluţiei anchetei: „Acum nu ştiu ce să zic, pentru că nu am primit nimic, este la fel ca înainte. Aştept, sunt cu 60 de zile mai mult pentru controlul judiciar şi nu este dată pentru instanţă, rechizitoriu, nu e nimic la momentul actual”.

Politi a precizat că nu ştie cât va mai dura această aşteptare, dar că crede că după ce va primi toate actele necesare pentru a-şi demonstra nevinovaţia, lucrurile se vor schimba în bine.

„După acest moment nu o să mai poată spune nimeni deloc „medic fals” sau altceva. (...) Diploma mea de medicină este recunoscută aici de Ministerul Educaţiei, dar este diferenţă când tu ai actele duplicate în original, eliberate din universitate acum, cu apostilă pusă de către judecătoria de acolo, cu dată, nu poţi să mai zici nimic. (...) Aştept acum actele pentru toate cursurile pe care le-am făcut în Spania şi Anglia, pe specializarea mea în Chirurgie Cosmetică, unde am practicat implantul mamar, lifting mamar, ridicarea sânilor, rinoplastie şi estetică”, spune italianul.

Întrebat ce atestat îi oferă, în prezent, dreptul de a opera, Politi a precizat că are atât diploma de Bacalaureat, cât şi de Medicină generală, recunoscută la noi în ţară de Ministerul Educaţiei.

„Şi am diplome pentru chirurgia cosmetică şi chirurgia estetică făcută în altă ţară. Eu am abolvit tot, plus că am experienţă în sectorul meu”, spune Politi.

Italianul spune că şansele de reuşită ale clinicii, având în vedere scandalul mediatic în care a fost implicat, nu vor fi influenţate negativ.

„Am primit mai multe cereri de la diferiţi pacienţi care m-au întrebat: „Când deschizi clinica, prietena mea şi-a făcut buzele la tine, sunt superbe, e altceva”. Eu cred că lumea când va înţelege că nu sunt fals şi că acesta a fost un scandal pentru că anumite persoane au vrut să mă bage în el, că am fost înşelat la fel, de un fals avocat, căci m-a minţit, dacă nu mă minţea, probabil că scandalul nu ar fi existat. Pentru că puteam să aştept până toate actele ar fi fost în regulă”, a conchis Politi.

Matteo Politi a fost în arest preventiv în vara acestui an, fiind acuzat că ar fi operat fără drept. Ulterior, magistraţii au ridicat măsura.

