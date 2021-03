Filmul tragediei de la Oneşti: Agresorul a sunat la 11.47. La 16.55 s-a produs un declic, atunci când unul dintre ostatici l-a lovit pe agresor

Trei apeluri au fost din partea agresorului şi trei pentru a veni echipajul de ambulanţă, în cazul tragediei de la Bacău, anunţă reprezentanţii Poliţiei Bacău, într-o conferinţă de presă.

Primul apel a fost iniţiat de agresor, la ora 11.47.

La ora 11.52 a ajuns primul echipaj la faţa locului, iar la 13.53 au ajuns şi negociatorii.

„Primul apel care a sosit la dispecerat la 112 a fost la ora 11:47 de către un bărbat care a sesizat că are o problemă din cauza unui litigiu, ameninţând că o să folosească un cuţit. Apelul a fost transferat de către STS la poliţie, însă la momentul preluării apelului acesta s-a întrerupt. Cu toate acestea, operatoarea de la poliţie a transferat apelul către colegii din teren. În urma informaţiilor primite, primul echipaj ajuns la faţa locului la 11:52, respectiv la cinci minute după sesizare. La ora 11:55, în urma raportării efectuate de poliţiştii de la faţa locului s-a dispus constituirea unei grupe operative, formată din 17 poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Bacău, Serviciului de Ordine Publică, un negociator, precum şi o echipa de intervenţie din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale Bacău. Totodată, la faţa locului s-a deplasat şi adjunctul şefului Poliţiei municipiului Oneşti, precum şi alţi poliţişti din cadrul acestei structuri. Au fost informaţi şi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, care au ajuns la faţa locului”, a spus comisarul şef de poliţie Gheorghe Cristian, director adjunct al Direcţiei Investigaţii Criminale.

Adjunctul Poliţiei municipiului Oneşti a iniţiat primele discuţii cu bărbatul, pentru că îl cunoştea şi a căutat soluţii să îl calmeze până la sosirea negociatorului de la IPJ Bacău.

Pe parcurs, adjunctul Poliţiei municipiului Oneşti a încercat detensionarea situaţiei prin convingerea autorului că îi va pune la dispoziţie o hotărâre definitivă a instanţei pe care cel în cauză o solicita. Ulterior, la faţa locului a ajuns şi şeful Poliţiei municipiului Oneşti, negociatorii din partea IPJ Bacău, precum şi poliţiştii din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale au ajuns la faţa locului la ora 13: 53. Din acel moment negocierea cu bărbatul în cauză a fost preluată de către un negociator al Inspectoratului de poliţie Bacău.

La ora 14.38 bărbatul a reapelat 112 şi a sesizat că ţine ostatice două persoane. A cerut actul de locuinţă sau 300.000 de euro, avertizând că dacă sesizează ceva suspect, îi execută. Acesta a fost momentul în care forţele de ordine au cerut să vorbească cu unul dintre ostatici. Apelul a durat 5.45 minute.

„La ora 14.01 a fost solicitat sprijinul ISU Bacău. La faţa locului a ajuns o autoscară şi un echipaj SAJ Bacău, apoi şi un echipaj SMURD. La ora 14:38 cel în cauză, deci agresorul, a apelat din nou sistemul Naţional de Urgenţă 112 şi a sesizat că are în locuinţă două persoane legate şi a solicitat să i se restituie actul de proprietate al apartamentului sau suma de 300.000 de euro, iar în cazul în care aude vreo mişcare pe scara blocului sau prin faţa blocului va trece la executarea celor două persoane care se aflau în posesia sa”, a mai spus comisarul şef.

La ora 16.39 agresorul a sunat din nou la 112, iar apelul a durat 12 minute şi 45 de secunde.

În paralel, poliţiştii au discutat şi cu soţia autorului care, însă, a declarat că îşi susţine soţul în toate demersurile sale.

La ora 16:39 de minute cel în cauză apelat din nou sistemul de Urgenţă a112 cerând să i se facă legătura cu o persoană mai importantă din sistemul de stat, pentru când nu are nevoie de poliţie. Acest apel s-a derulat pe parcursul a aproximativ 12 minute şi 45 de secunde, timp în care operatorul de la 112 a încercat să îl calmeze pe cel cu care vorbea.

La 16.55 s-a produs un declic, atunci când unul dintre ostatici l-a lovit pe agresor.

Negociatorul Ştefănuţ Moraru a explicat momentul de criză, produs la ora 16.55.

„În jurul orei 16.55 s-a produs un declic, chiar dacă situaţia era sub control între negociator şi agresor. Am observat mişcarea siluetelor agresorului şi a unui ostatic în balconul apartamentului şi am auzit zgomote şi ţipete din interior, fapt care ne-au adus indicii că în interior s-a produs o agresiune”, explică negociatorul.

Până la acel moment, negociatorul reuşise să îl stabilizeze pe agresor, iar acesta începuse să coopereze. Se pare că acesta a fost momentul în care unul dintre ostatici a încercat să îl atace pe agresor. Atunci, acesta şi-a schimbat comportamentul, lovind în stânga şi în dreapta.