Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir: La întâlnirea de la ANAF au participat doar doi oameni - ambasadorul Olandei şi afaceristul Rami Ghaziri

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir arată, pe Facebook, că nu a participat la întâlnirea din mai 2014, pe care fostul şef ANAF Gelu Diaconu a declarat că a avut-o cu ambasadorul Olandei şi afaceristul Rami Ghaziri, precizând că doar ambasadorul şi omul de afaceri s-au întâlnit.

198 afişări

"Si uite asa mai cade o mizerie de dosar. Un dosar care m-a tinut arestat aproape 7 luni si mi-a mancat deja 3 ani din viata: "Eu am perceput această întâlnire cu ambasadorul Olandei ca pe o încercare a acestuia de a-i facilita lui Rami Ghaziri obţinerea acelor rambursări de TVA de care era interesat. Categoric, Daniel Dragomir şi Marinela Dragomir nu au făcut nicio intervenţie asupra mea în legătură cu activitatea ANAF", a afirmat Gelu Diaconu. Si ca sa fiu si mai clar. La intalnirea cu ANAF au participat doar doi oameni: fostul ambasador olandez Matthijs van Bonzel (mare luptator anti-coruptie si prietenul unor ”jurnalisti” din Romania care sunt toata ziua cu anti-coruptia in gura) si Rami Ghaziri. Ma gandesc serios ca dupa 3 ani in care am fost improscat cu noroi in acest dosar sa scot si eu email-urile interne dintre Ambasada Olandei si Rami Ghaziri. Daca tot facem anti-coruptie", a scris, pe Facebook, fostul ofiţer SRI.

Daniel Dragomir a ataşat mesajului şi o fotografie a unui mesaj transmis de ambasadorul olandez către conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în care acesta revine asupra solicitării pentru întâlnirea diplomatului şi a afaceristului Rami Ghaziri cu şeful ANAF, propunând data de 5 iunie, între orele 14.30 şi 17.00.

Vineri, fostul şef ANAF Gelu Diaconu a fost audiat în dosarul fostului ofiţer SRI Daniel Dragomir şi a declarat că atunci când era în funcţie, ambasadorul Olandei intervenea pentru firmele omului de afaceri Rami Ghaziri.

Judecătorul a dispus, la şedinţa de vineri de la Curtea de Apel Bucureşti, ca pentru termenul următor Daniel Constantin să fie citat „cu mandat cu aducere cu însoţitor”. De asemenea, magistratul a stabilit că Daniel Constantin va trebui să explice la termenul din 23 ianuarie de ce nu s-a prezentat vineri, sub sancţiunea amenzii.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-2013 Rami Ghaziri i-ar fi dat lui Daniel Dragomir importante sume de bani pentru a interveni pe lângă funcţionari de rang înalt. Scopul lui Rami Ghaziri ar fi fost ca firmele lui să obţină mai uşor rambursări ale taxei pe valoarea adăugată. Doi dintre aceştia sunt Gelu Diaconu, la vremea respectivă şef al Fiscului, şi Daniel Constantin, pe atunci ministru al Agriculturii.

La termenul de vineri, Gelu Diaconu a recunoscut că pe vremea când conducea ANAF, ambasadorul Olandei a intervenit pe lângă el pentru a-i facilita lui Rami Ghaziri rambursarea de TVA către firmele sale, însă nu îşi aduce aminte cu exactitate dacă la întâlnire a participat şi Daniel Dragomir.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.