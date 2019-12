FOTO. Situaţie revoltătoare: Centrală termică montată peste o pictură veche de două secole, într-o biserică din Târgu-Jiu

O centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani, din Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu. Conducerea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Gorj şi Poliţia au început o anchetă după ce imaginile cu centrala termică amplasată pe peretele bisericii au fost postate pe Facebook.

Revoltat după ce a văzut situaţia din Biserica Sfântul Nicolae, un localnic a fotografiat peretele cu centrala şi a postat imaginile pe Facebook.

„Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu - Ctitorie de la 1795 a protopopului Andrei Schevofilax şi soţiei sale Maria, a pitarului Grigorie Crăsnaru şi a Stancăi slugereasa Crăsnaru, soţia slugerului Gheorghe Crăsnaru a fost terminată în anul 1813, după cum reiese din pomelnicul semnat la 1814 de Dionisie Eclesiarhul. Pictura interioară a fost făcută la 1812 de diaconul Mihai din Târgu-Jiu, Anghel vopsitorul şi de Ion. Şi cică de ce sunt eu trist", a scris bărbatul, pe reţeaua de socializare.

Comentariile nu au întârziat să apară: „Are probleme cu rinichii? De aceea i-au pus sondă?", „Este foarte trist. Am fost de multe ori în Biserica Sfântul Nicolae. Este aşezată pe axa Masa Tăcerii - Coloana infinitului. Total neinspiraţi popii".

Preotul de la Biserica Sfântul Nicolae susţine că centrala este montată acolo de peste 12 ani.

„Centrala este montată de 12 ani, nu e nimic nou. Este în starea în care eu, cel puţin, am găsit-o când am fost transferat aici. Aşa am găsit-o. Sunt 12 ani de atunci. Pictura a fost restaurată cu centrala pe perete. A fost restaurată de restauratori profesionişti, avizaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, de Direcţia de Patrimoniu Bisericesc. Biserica a fost restaurată în urmă cu aproximativ patru ani, lucrările au durat doi ani", a declarat, pentru MEDIAFAX, preotul Popescu, de la Biserica Sfântul Nicolae.

Şeful Direcţiei Judeţene pentru Cultură Gorj, Pompiliu Ciolacu, a declarat corespondentului MEDIAFAX, că o echipă formată din angajaţi ai instutuţiei şi poliţişti va face verificări, luni, la Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu, pentru a stabili când a fost montată centrala termică şi dacă a fost respectată legea.

„Am dispus un control pentru luni, să mergem la faţa locului să vedem despre ce este vorba. O să se facă un proces verbal împreună cu Poliţia şi vedem despre ce este vorba. Ideea nu este de când este acolo, este irelevant faptul că e de ieri sau de cinci ani sau de 17 ani. Problema este că, dacă este, nu este în regulă. O să vedem cum s-a ajuns la ideea aceasta, cine a pus-o. Lucrăm şi noi cu informaţii de la enoriaşi, de la cetăţeni, ne sesizează şi imediat reacţionăm. Am un singur angajat pe tot judeţul", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Pompiliu Ciolacu.

