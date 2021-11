Geenpeace, reacţie vehementă la anunţul lui Iohannis: Suntem în aer! România nu are strategie privind schimbările climatice

„Din 1989 până în 2019, emisiile de gaze cu efect de seră ale României au scăzut cu 64%. Avem una dintre cele mai scăzute rate de emisii pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Între 1990 şi 2019, România şi-a redus şi intensitatea emisiilor de CO2 pe unitatea de PIB cu 77%, o rată mai mare decât dublul mediei globale”, a declarat Klaus Iohannis marţi în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26).

Reprezentanţii Greenpeace susţin că şeful statului are dreptate, că emisiile au scăzut, „dar acest lucru nu s-a întâmplat în urma eforturilor României pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, ci este – în mare parte – rezultatul prăbuşirii economice post-decembriste”.

„Puteţi să ne arătaţi un plan care a dus la această scădere? Domnule preşedinte, România nu are o strategie naţională actualizată privind schimbările climatice, iar planul de acţiune care însoţeşte această strategie a expirat anul trecut şi nu a fost pus nimic în loc. De asemenea, România nu este un partener european bun, pentru că nu are încă o strategie pe termen lung pentru reducerea gazelor cu efect de seră, aşa cum a promis că va face până la finalul lui 2020. Suntem în aer, domnule preşedinte! Şi greul de abia începe în cursa de reducere a emisiilor. Nu o să vă mai puteţi lăuda mult cu realizările colaterale ale trecutului. Aveţi un plan pentru ce urmează, pentru obiectivul european net zero 2050?”, au transmis reprezentanţii organizaţiei.

Aceştia mai spun că faptul că nu a fost anunţat un calendar de renunţare la combustibilii fosili zădărniceşte şansele unei tranziţii echitabile pentru toţi cei afectaţi.

„Nu se poate face tranziţie ecologică fără asumarea politică a unor decizii curajoase. E ceasul al doisprezecelea, nu rămâneţi captiv în mentalitatea fosilă, daţi şansa de a se crea locuri de muncă noi, decente, pe termen lung. Limitaţi inegalităţile sociale oferind un mediu curat, energie curată, slujbe sustenabile”, a mai transmis Geenpeace.