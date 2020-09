Guvernantele pot fi şi educatoare şi învăţătoare pentru copilul tău

O guvernantă are 5.000 de lei salariul lunar, mai mult decât un profesor chiar. Începerea şcolii într-o perioadă de criză sigur te pune în dificultate dacă ai copii, dar poţi cere ajutor de la o guvernantă. Aceasta are rolul de a fi educator şi învăţător pentru copilul tău, dacă are cel puţin 4 ani. Cunoaşte psihologia celor mici, ştie să-i educe şi intervine în momentele de criză pe care le şi gestionează. În schimb, nu are atribuţii casnice sau de îngrijire a copilului.

Cererea în rândul guvernantelor a scăzut în ultimul timp cu 25% faţă de aceeaşi perioadă anului trecut, pentru că românii au lucrat mai mult de acasă.

Alte joburi care sunt la mare căutare în perioada de criză sunt şoferii personali, care aduc copiii acasă de la diferite activităţi şcolare sau extraşcolare.

Amalia Iancu, director executiv, agenţie de recrutare bone şi guvernante: Acest loc de muncă implică o responsabilitate mare şi cred că, mai întâi, ar trebui să existe o minimă experienţă în creşterea şi educarea propriilor copii şi mai apoi, începută o carieră în acest domeniu. Totodată, studiile şi calificările sunt foarte importante pentru că ele îţi asigură nivelul de cunoştinţe teoretice de care ai nevoie în această activitate şi nu în ultimul rând, studiul în plan personal al psihologiei copilului, care să te ajute să-i înţelegi comportamentul şi să-ţi ofere şi modalităţide gestionare a unor situaţii neprevăzute.