Guvernul a adoptat, vineri, hotărârea care prevede majorarea salariului minim

Executivul a adoptat, în şedinţa de vineri, proiectul de hotărâre care prevede majorarea salariului minim brut, începând cu 1 ianuarie, la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajaţii cu studii superioare şi un an vechime în domeniu, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin (1) din Legea nr 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 de lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167.333 ore pe lună, reprezentând 12.43 de lei/oră”, prevede articolul 1 din proiectul de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată adoptat vineri de Guvern.

De asemenea, cetăţenii cu studii superioare şi un an vechime în domeniu vor beneficia de un salariu minim brut de 2.350 lei.

„Prin excepţie de la prevederile alin (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut net pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaousuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 de lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167.333 ore în medie pe lună, reprezentând 14.044 de lei/oră”, potrivit sursei citate.

În plus, proiectul adoptat de Executiv prevede că „în aplicarea prevederilor art 164 (1.2) din Legea nr 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificprile şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2080 de lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat la începutul şedinţei de Guvern că salariul minim brut va creşte de la 1 ianuarie la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajaţii cu studii superioare şi un an vechime în domeniu, aceasta precizând că informaţiile privind îngheţarea pensiilor şi salariilor sunt eronate.

„Discutăm în şedinţa de astăzi (vineri-n.r) Hotărârea de Guvern prin care majorăm salariul minim brut la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajaţii cu studii superioare şi cu un an vechime în domeniul acestor studii. Această decizie va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019. Adoptăm acest act având în vedere OUG prin care am modificat Codul muncii şi am introdus noţiunea de salariu minim diferenţiat. Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 2.080 de lei reprezintă o creştere de 9,47%, iar nivelul de 2.350 de lei aplicat pentru personalul cu studii superioare şi o vechime în muncă de cel puţin un an reprezintă o creştere de 23,68%”, a afirmat Viorica Dăncilă, vineri, la începutul şedinţei de Guvern.

Astfel, salariul minim brut urmează să crească de la 1.900 de lei pe lună, cât este de la începutul acestui an, la 2.080 de lei pe lună.

