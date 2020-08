Hugh Grant se unge pe faţă cu gem, în interes caritabil

Ştii deja că Hugh Grant este un artist plurivalent. Actor, activist şi, mai nou, consumator de marmeladă. Hugh Grant şi-a reluat rolul Phoenix Buchanan din filmul "Paddington 2" pentru a participa la o campanie caritabilă. Starul din "Notting Hill" a luat parte la o provocare lansată de organizaţia Solving Kids Cancer, în numele lui Henry, un băieţel bolnav de cancer, care este un mare fan al filmului "Paddington". În cadrul acestei campanii, utilizatorii de social media au fost rugaţi să publice fotografii cu ei mâncând sandvişuri cu gem până pe 23 mai, când Henry a împlinit cinci ani.

"Dacă aniversarea ta este una specială, de ce să nu o sărbătorim cu stil, cu gemul de portocale al lui Buchanan? Mai mult gust, mai multă bunătate, mai multă, aş îndrăzni să spun, clasă", spune actorul, după care îşi întinde gemul pe faţă.

Rămânând în pielea aceluiaşi personaj, Grant întreabă apoi: "Cum a fost dragă? A fost bine? Mai facem o dată? Un pic mai murdar?".

Aceasta este a doua oară când Grant reia rolul pentru Henry. În aprilie, el a mai publicat un clip, după ce băieţelul i-a trimis o înregistrare cu el făcând mişcările de dans ale lui Phoenix Buchanan de la finalul filmului lansat în 2017.

Hugh Grant, în vârstă de 59 de ani, este cunoscut mai degrabă pentru numeroasele sale roluri în comedii romantice de succes, ca "Patru nunţi şi o înmormântare", "Pur şi simplu dragoste" şi "Bridget Jones".

