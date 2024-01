Iarna loveşte cu putere în Moldova. Circulaţia a fost oprită pe trei drumuri naţionale / Elevii din Iaşi nu merg marţi la şcoală

Trei trenuri staţionează în gări din cauza ninsorilor

„Condiţiile atmosferice nefavorabile (ninsori abundente) şi vântul puternic (viscol) au generat întreruperea accidentală a traficului feroviar în staţia Mărăşeşti şi îngreunarea circulaţiei în zona macazelor”, potrivit unui comunicat de presă al CFR Călători.

Trei trenuri staţionează, respectiv IR 1665 Bucureşti Nord– Iaşi staţionează în Mărăşeşti, IR 1664 Iaşi – Bucureşti Nord staţionează în staţia General E. Grigorescu, iar R 7575 Galaţi –Mărăşeşti staţionează în staţia General E. Grigorescu.

Circulaţia a fost oprită pe trei drumuri naţionale

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile (ninsoare viscolită), circulaţia este oprită pe DN 23B, între loc. Stupina-Ciorăşti, judeţul Vrancea, Centura Ocolitoare Roman Est – Sagna, judeţul Neamţ, drum închis până marţi, ora 08.00, precum şi DN 28A, între localităţile Târgu Frumos şi Paşcani, judeţul Iaşi.

De asemenea, pe alte trei drumuri naţionale se circulă cu restricţie de tonaj mai mare de 7,5 tone, respectiv DN 24B, între localităţile Albiţa-Huşi, judeţul Vaslui, DN 28, între localităţile Costuleni şi Răducăneni, judeţul Iaşi, precum şi DN 28A, între localităţile Moţca şi Paşcani, judeţul Iaşi.

„Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi de drum, să ia în considerare că distanţa de frânare creşte pe un carosabil umed sau alunecos, să-şi asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă şi geamuri laterale şi să folosească luminile de ceaţă dacă se deplasează pe drumuri unde este prezent acest fenomen. Reamintim că pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă”, conform comunicatului de presă.

Elevii din Iaşi nu merg la şcoală

Cursurile din toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi au fost suspendate marţi din cauza ninsorilor şi viscolului.

Decizia a fost luată luni seară de către membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi întruniţi într-o şedinţă extraordinară. Judeţul Iaşi se află sub avertizare Cod Galben de ninsori şi viscol din data de 7 ianuarie, ora 18, până în data de 9 ianuarie, ora 10.

„Astăzi au fost probleme mari atât în mediul urban, în municipiul Iaşi, dar şi pe drumurile din judeţ. Din păcate, meteorologii ne-au anunţat că ninsorile vor continua, iar zăpada va fi viscolită. În plus, temperaturile vor scădea şi mai mult. Urmează o perioadă geroasă. Am văzut ce s-a întâmplat astăzi când oraşul a fost paralizat în multe momente. Dacă pe străzile principale se circula cu greu, pe arterele secundare era aproape imposibil. Şi în judeţ au fost probleme, fiind afectate foarte multe persoane care fac naveta, inclusiv cadre didactice. De altfel, am discutat astăzi şi cu reprezentanţii sindicatelor din învăţământ şi mi-au confirmat problemele cauzate de zăpadă şi viscol. Siguranţa cetăţenilor trebuie să primeze, iar în acest moment nici reprezentanţii Primăriei Iaşi şi nici cei ai Consiliului Judeţean nu pot garanta că marţi se va putea circula în siguranţă, că elevii nu vor îngheţa prin staţii sau în mijloace de transport blocate în zăpadă. De aceea, s-a luat decizia ca şcolile să suspende cursurile, cu recuperarea orelor, modul de recuperare urmând a fi decis la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ”, a declarat Bogdan Cojocaru, prefectul judeţului Iaşi.

Moldova e sub Cod galben de ninsori

Meteorologii au emis, duminică, o avertizare Cod galben de vânt, polei şi ninsori în Moldova, Dobrogea şi jumătatea de est a Munteniei, valabilă până marţi dimineaţa.

În intervalul menţionat, în judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi va ninge moderat cantitativ şi se va depune strat de zăpadă, local de peste 10...15 cm.

ANM menţionează că vremea se va răci semnificativ, astfel încât marţi vor fi temperaturi maxime preponderent negative, cuprinse în general între -8 şi 0 grade, iar în noaptea de marţi spre miercuri (9/10 ianuarie) va fi ger în nord, centru şi est, cu minime termice de până la -20...-18 grade.