Ilie Năstase, atac din Parlament la adresa lui Mugur Isărescu: Tovarăşul are şi pensie şi salariu. O să-l îngroape acolo la BNR

Ilie Năstase a răbufnit, miercuri, în Parlament la discuţia despre sport iniţiată de doi senatori, şi s-a arătat dezamăgit că în România nu se vrea performanţă, iar sportul este lăsat pe ultimul loc. Fostul lider ATP a lansat şi un atac la adresa lui Mugur Isărescu: „O să-l îngroape acolo, la BNR”.

Ilie Năstase este nemulţumit de faptul că ministrul Sportului, Ionuţ Stoe, nu a participat la discuţia despre sport organizată în Parlament, la iniţiativa senatorilor Şerban Nicolae şi Daniel Zamfir.

„Pentru mine este o mare jignire, cel care conduce sportul românesc nu este prezent astăzi, aici. Jignire pentru toţi. (...) Am rămas în urmă cu bugetul pentru sport. Bugetul este zero, asta e…vreţi să facem performanţă?! Ştiţi cine este ministrul sportului în Franţa? O romancă!”, a spus fostul mare tenismen.

Năstase este dezamăgit că în sportul românesc nu se schimbă nimic.

„Nu mai pot. Noi ne-am făcut datoria şi ca sportivi, şi ca susţinători ai sportului, dar nu mai am răbdare, domnule. Nu mai am răbdare. Am 75 de ani. Nu se schimbă nimic”, a mai spus acesta în Parlament.

Fostul tenismen l-a criticat şi pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, despre care a spus că are şi pensie şi salariu şi că nu face nimic cu terenul de tenis din complexul BNR.

„Tovarăşul Ceauşescu a stat 25 de ani, tovarăşul Isărescu are 30 de ani, eu cred că o să-l îngroape acolo la BNR. El este ieşit la pensie de patru ani, are şi pensie şi salariu. (...) Nu face nimic acolo, preferă să ţină terenul, care nu este al lui, a fost luat prin protocol între MTS şi BNR”, a mai spus Ilie Năstase.

Conflictul dintre tenismen şi guvernator datează din perioada în care principala arenă de tenis din complexul BNR a fost închisă.

Ilie Năstase, Gabriela Szabo, Alina Dumitru, Stefan Birtalan, Camelia Potec şi Simona Halep au participat, miercuri, la discuţii în Parlament, la invitaţia senatorilor Şerban Nicolae şi Daniel Zamfir, care vor ca Arenele BNR să revină în proprietatea statului român.

